تعرض مخيّم للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، في منطقة أوريوكاسترو القريبة من مدينة سلانيك باليونان، لاعتداء من قبل عنصريين.

وأفادت الصحافة اليونانية، أن مجموعة من العنصريين اعتدوا، السبت، على المخيم، بالسكاكين وقطع الحديد والعصي.

وأوضحت أن المعتدين، أطلقوا هتافات عنصرية أمام المخيم الذي يمارس نشاطه تحت حماية إحدى الكنائس. وأشارت إلى أن عناصر أمن المخيم، منعوا المعتدين من الدخول إلى المخيم.

وفي تصريحات صحفية، قال تودوريس قارايانيس، محامي المخيّم، إنهم يعتزمون تقديم شكوى إلى النيابة العامة، حول الاعتداء.

يُذكر أن المنطقة التي تضم المخيم، شهدت خلال عامي 2016 و2017، أحداث عنف نفذتها مجموعات عنصرية تعارض تشييد مخيمات لاجئين في المنطقة.

وكانت الحكومة اليونانية قد أقرت قانوناً في ديسمبر/كانون الأول الجاري يحظر توثيق الانتهاكات ضد طالبي اللجوء في المخيمات بالبلاد.

واحتجت منظمات حقوقية على إقرار القانون، معتبرة إياه خطوة لتقويض دورها المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيمات سيئة السمعة".