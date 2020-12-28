سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2020
المتحدث باسم الخارجية الليبية أكد أن العلاقة مع تركيا استراتيجية وثمّة آفاق جديدة ستفتح في القريب العاجل / Others
28 ديسمبر 2020

أهمالأحداث:

الخارجية الليبية تؤكد أن زيارة الوفد التركي تهدف إلى دعم المؤسسة العسكرية، وموقع "ميدل إيست آي" يقول إن الإمارات المتحدة صارت مركزاً لتهريب "ذهب الدم".

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القبلاوي لـ TRT عربي: التعاون مع تركيا استراتيجي ومصر ستفتح سفارتها بطرابلس

أكد المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي في مقابلة على قناة TRT عربي، الأحد، أن زيارة الوفد التركي إلى ليبيا تأتي في إطار التعاون المتبادل والاستراتيجي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين العام الماضي. [TRT عربي]

وأضاف أن "هذه الزيارات تأتي لمتابعة آخر التطورات والمستجدات والخطط العسكرية والأمنية لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، وإلى أين وصلت هذه الخطة، وإذا ما كانت تحتاج إلى إعادة تطوير وترتيب، ولاستكمال التنسيق بين وزارتي الدفاع التركية والليبية". [TRT عربي]

ميدل إيست آي: الإمارات المتحدة صارت مركزاً لتهريب "ذهب الدم"

ذكر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، السبت، أنه في السنوات الأخيرة رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه الخصوص، مكانتها كواحدة من أكبر وأسرع الأسواق نمواً للمعادن النفيسة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 58% سنوياً، وإلى أكثر من 27 مليار دولار في عام 2018، وفقاً للبيانات التي جمعها مرصد التشابك الاقتصادي. [TRT عربي]

وأضاف التقرير "مع عدم وجود ذهب محلي للاستفادة منه، على عكس المملكة العربية السعودية المجاورة، يتعين على الإمارات العربية المتحدة استيراد الذهب من أي مكان يمكنها الوصول إليه، سواء كان ذلك بشكل مشروع، أو جرى تهريبه دون طرح أي أسئلة، أو مصدره هو مناطق النزاع، أو مرتبطاً بالجريمة المنظمة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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