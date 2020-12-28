سياسة
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في أول خطوة بعد بريكست.. بريطانيا تعلن اتفاقية تجارة حرة مقبلة مع تركيا
أعلنت وزارة التجارة البريطانية أن أنقرة ولندن ستوقعّان اتفاقية تجارة حرة هي الأولى من نوعها، بعد اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
في أول خطوة بعد بريكست.. بريطانيا تعلن اتفاقية تجارة حرة مقبلة مع تركيا
وزيرة التجارة البريطانية: الاتفاق مع تركيا سيمنح الثقة لآلاف العاملين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب / Reuters
28 ديسمبر 2020

قالت وزارة التجارة البريطانية، الأحد، إن بريطانيا وتركيا ستوقعّان الثلاثاء، اتفاقاً للتجارة الحرة سيكون الأول من نوعه منذ الاتفاق الموقّع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي حول التجارة ما بعد بريكست.

وسيضم الاتفاق نفس البنود التجارية القائمة حالياً بين أنقرة ولندن، لكن وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قالت إنها تأمل في إبرام اتفاق تفصيلي بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت الوزيرة في بيان: "إن الاتفاق الذي نتوقّع إبرامه هذا الأسبوع سيبقي على الترتيبات التجارية المعفاة من الرسوم، وسيساعد في دعم شراكتنا التجارية".

وحددت أن الاتفاق "سيمنح الثقة لآلاف العاملين في بريطانيا في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب".

وأضافت "نتطلع الآن إلى العمل مع تركيا على اتفاقية تجارية مفصلة بين المملكة المتحدة وتركيا في المستقبل القريب".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019، وتقول بريطانيا إنه خامس أكبر تبادل تجاري تفاوضت عليه الوزارة بعد اتفاقات مماثلة مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلداً حتى الآن، قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، التي تحلّ في 1 يناير/كانون الثاني عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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