سياسة
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متفادياً أزمة صنعها سابقاً.. ترمب يوقع تشريع مساعدات كورونا والإنفاق
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشريعاً خاصاً بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانوناً، في خطوة أعادت إلى ملايين الأمريكيين إعانات البطالة التي فقدوها بعد رفض ترمب توقيع التشريع في البداية.
متفادياً أزمة صنعها سابقاً.. ترمب يوقع تشريع مساعدات كورونا والإنفاق
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعيد مزايا إعانات البطالة للأمريكيين بتوقيعه تشريعاً خاصاً بحزمة مالية للإغاثة من جائحة فيروس كورونا / Reuters
28 ديسمبر 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد تشريعاً خاصاً بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانوناً.

وأعادت هذه الخطوة إلى ملايين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة، التي فقدوها بعد رفض ترمب توقيع التشريع في بادئ الأمر، وحالت دون إغلاق جانب من أنشطة الحكومة الاتحادية في أزمة من صنع يديه.

وتراجع ترمب، الذي يترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أمام جو بايدن، عن تهديده السابق بعرقلة التشريع، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي بعدما واجه ضغوطاً شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وطالب الرئيس الجمهوري، الذي كان يلعب الغولف الأحد وغاب عن الأنظار بينما تلوح في الأفق أزمة إغلاق الحكومة، بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.

ولم يتضح بعد لماذا غير ترمب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، رأيه بشأن حزمة التحفيز. وهدد رفضه إقرارها بإشاعة مزيد من الفوضى في الهزيع الأخير من رئاسته.

وعقب توقعيه التشريع بعيداً عن وسائل الإعلام في ناديه للغولف، قال إنه يبعث مع التوقيع "رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة إزالة بنود الهدر (في الإنفاق)".

وسبق أن قال ترمب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.

وأضاف في بيان "المزيد من الأموال في الطريق"، دون أن يقدم ما يدعم وعده هذا.

والتزم مسؤولو البيت الأبيض الصمت إزاء السبب الذي دفع ترمب إلى العدول عن موقفه، لكن مصدراً مطلعاً قال إن بعض المستشارين حثوه على التراجع في ظل عدم رؤيتهم جدوى من الرفض.

ويتفق الكثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجدداً، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأمريكيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوباً بشكل عاجل.

وانتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تدفعها الحكومة لنحو 14 مليوناً من خلال برامج مكافحة الجائحة، لكن ستُستأنف الآن بعد أن وقع ترامب على التشريع.

وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.

وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقاً جزئياً للأنشطة الحكومية كان سيبدأ يوم الثلاثاء ممَّا سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر.

ويقضي الأمريكيون موسم عطلات مريراً وسط جائحة أودت بحياة ما يقرب من 330 ألفاً في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات اليومية الآن أكثر من ثلاثة آلاف، وهو أعلى عدد منذ بداية تفشي الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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