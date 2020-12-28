سياسة
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بكين تدعو واشنطن لعدم التدخل في شؤونها وترفض التشريع الأمريكي بشأن التبت
وجهت الصين دعوة إلى الولايات المتحدة للتوقف عن "استغلال ملف تايوان" من أجل التدخل في شؤونها. وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ترفض بشدة التشريع الأمريكي بشأن التبت.
بكين تدعو واشنطن لعدم التدخل في شؤونها وترفض التشريع الأمريكي بشأن التبت
الصين تدعو أمريكا إلى التوقف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤونها / Reuters
28 ديسمبر 2020

قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إن على الولايات المتحدة أن تكف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤون الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانوناً يتعلق بالعلاقات مع تايوان.

وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات في إفادة صحفية يومية في بكين.

وفي تصريح آخر، عبرت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها القاطع للتشريع الأمريكي الجديد بشأن التبت والذي وقعه ترمب هذا الأسبوع.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية إن القضايا المتعلقة بالتبت هي شأن داخلي.

وينص القانون على إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة لاسا وهي عاصمة منطقة التبت، وعلى حق سكان التبت المطلق في اختيار خليفة للدالاي لاما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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