قالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، إن على الولايات المتحدة أن تكف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤون الصين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانوناً يتعلق بالعلاقات مع تايوان.

وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات في إفادة صحفية يومية في بكين.

وفي تصريح آخر، عبرت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها القاطع للتشريع الأمريكي الجديد بشأن التبت والذي وقعه ترمب هذا الأسبوع.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية إن القضايا المتعلقة بالتبت هي شأن داخلي.

وينص القانون على إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة لاسا وهي عاصمة منطقة التبت، وعلى حق سكان التبت المطلق في اختيار خليفة للدالاي لاما.