سياسة
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السعودية.. الحكم على الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر
حكمت محكمة سعودية بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم، ليصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر.
السعودية.. الحكم على الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر
السلطات السعودية أوقفت قبل أكثر من عامين عدداً من الناشطات الحقوقيات أبرزهن لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة / Reuters
28 ديسمبر 2020

أصدرت محكمة سعودية، الاثنين، حكماً بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم.

جاء ذلك وفق حساب معتقلي الرأي السعودي على "تويتر"، عقب أسبوع على رفض دعوى رفعتها أسرة الهذلول بشأن تعرُّضها للتعذيب والتحرُّش في أثناء احتجازها.

وأوضح الحساب السعودي المعارض أن "المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكماً ضد الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم".

وبهذا يصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر في السجن.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.

والثلاثاء، أفادت صحيفتا "سبق" و"الشرق الأوسط" السعوديتان، بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرُّضها للتعذيب والتحرش.

وجاء قرار الرفض بعد نحو 20 شهراً من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه (قرار الرفض) خلال 30 يوماً، في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء سعوديين.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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