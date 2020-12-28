سياسة
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قرار إسرائيلي يحرم الأسرى الفلسطينيين لقاح كورونا.. وحماس تندّد
نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاثنين، بقرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، الذي أصدر تعليماته إلى مصلحة السجون مساء السبت بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا.
قرار إسرائيلي يحرم الأسرى الفلسطينيين لقاح كورونا.. وحماس تندّد
أوحانا ربط التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقّي اللقاح / AA
28 ديسمبر 2020

ندّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاثنين، بقرار إسرائيلي يقضي بعدم منح الأسرى داخل السجون، التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة السابعة، قالت إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، أصدر تعليماته مساء السبت إلى مصلحة السجون، بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا.

وربط أوحانا التطعيم بالحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقَّع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع القادم.

وقال باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس، إن القرار "يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وعدّ ذلك القرار "جريمة حرب تنتهك فيها إسرائيل حقوق الأسرى داخل السجون، وتعكس حجم العنصرية".

وتابع: بأن "المادتين (146) و(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقّعت عليها دولة الاحتلال، تُلزِمها تقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب".

وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة "آلاف الأسرى داخل السجون، بخاصة الأطفال والنساء والمرضى".

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لـ"السماح بتقديم اللقاح للأسرى"، مناشداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تحمُّل مسؤولياتها إزاء ذلك".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فقد بلغ عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا نحو 140 أسيراً.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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