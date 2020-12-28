سياسة
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وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره العراقي التنسيق المشترك ومكافحة الإرهاب
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لنظيره العراقي جمعة عناد، خلال لقاء في العاصمة التركية أنقرة الاثنين، تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود البلاد، وأعرب عن امتنانه للتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره العراقي التنسيق المشترك ومكافحة الإرهاب
أقار أعرب عن امتنانه للتنسيق الحاصل بين الحكومتين التركية والعراقية بخصوص مكافحة الإرهاب / AA
28 ديسمبر 2020

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، نظيره العراقي جمعة عناد، بمقرّ وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أقار وعناد عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل ترؤُّسهما اجتماعاً لوفدَي البلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع مكافحة الإرهاب والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وأشار إلى أن أقار أكّد لنظيره العراقي تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود البلاد والقضاء على الإرهاب.

كما شدّد على أن تركيا تحترم الوحدة السياسية ووحدة أراضي جميع دول الجوار، بما في ذلك العراق.

وأعرب أقار عن امتنانه للتنسيق بين الحكومتين التركية والعراقية بخصوص مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية استمراره.

مصدر:AA
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