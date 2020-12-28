سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا الثلاثاء
أعلن أردوغان في مؤتمر صحفي الاثنين عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة بأنقرة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا سيتم توقيعها الثلاثاء، كما صرّح أن “طلبات الاستثمار زادت بنسبة 30% في غضون 11 شهراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي“.
أردوغان: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا الثلاثاء
أردوغان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا الثلاثاء / Others
28 ديسمبر 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا سيتم توقيعها الثلاثاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان إن “طلبات الاستثمار زادت بنسبة 30% في غضون 11 شهراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي“.

وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية ووصل إلى 124 مليون طن، من خلال زيادة الدعم المقدم للمزارعين 12 ضعفاً.

وأضاف: “نسدّ عجز الحساب الجاري عبر الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ونقلّل حاجتنا إلى التمويل الخارجي“.

ولفت إلى أن حجم الدعم المقدم للمزارعين في بلادنا بلغ 22 مليار ليرة (نحو 2.967 مليار دولار) في 2020.

كما أكد أردوغان أنهم سيدافعون عن حقوق تركيا السيادية في المجالات كافة، من “الوطن الأزرق (البحار)” إلى الفضاء السيبراني.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه اعتباراً من 2021 ستبدأ حقبة جديدة لتركيا وبريطانيا، يربح فيها البَلَدان (على خلفية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين).

ونوّه أردوغان بأن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا "ستكون ثاني أهمّ اتفاقية تجارية" لتركيا، بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us