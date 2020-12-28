أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا سيتم توقيعها الثلاثاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان إن “طلبات الاستثمار زادت بنسبة 30% في غضون 11 شهراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي“.

وأشار إلى أن الإنتاج الزراعي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية ووصل إلى 124 مليون طن، من خلال زيادة الدعم المقدم للمزارعين 12 ضعفاً.

وأضاف: “نسدّ عجز الحساب الجاري عبر الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ونقلّل حاجتنا إلى التمويل الخارجي“.

ولفت إلى أن حجم الدعم المقدم للمزارعين في بلادنا بلغ 22 مليار ليرة (نحو 2.967 مليار دولار) في 2020.

كما أكد أردوغان أنهم سيدافعون عن حقوق تركيا السيادية في المجالات كافة، من “الوطن الأزرق (البحار)” إلى الفضاء السيبراني.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه اعتباراً من 2021 ستبدأ حقبة جديدة لتركيا وبريطانيا، يربح فيها البَلَدان (على خلفية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين).

ونوّه أردوغان بأن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا "ستكون ثاني أهمّ اتفاقية تجارية" لتركيا، بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.