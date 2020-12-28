سياسة
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تركيا: اتفاقية التجارة مع بريطانيا تقوم على مبدأ الربح المتبادَل
أوضحت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا تمثّل مرحلة جديدة بين البلدين وتعود بالربح على الطرفين. وحسب بيانات وزارة التجارة البريطانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2019  25 ملياراً و250 مليون دولار.
تركيا: اتفاقية التجارة مع بريطانيا تقوم على مبدأ الربح المتبادَل
وفق إحصاءات وزارة التجارة التركية لعام 2019، احتلت بريطانيا المركز الثاني في الصادرات التركية / Others
28 ديسمبر 2020

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الاثنين، إن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا تهدف إلى زيادة العلاقات التجارية بناءً على مبدأ الربح المتبادل.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر قالت بكجان إن تركيا وبريطانيا ستوقّعان الثلاثاء على اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضحت أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون الأساس الجديد وإطار العمل للعلاقات التجارية مع المملكة المتحدة.

وأضافت أن مرحلة جديدة تبدأ بين البلدين تعود بالربح على الطرفين.

وأشارت بكجان إلى أن بريطانيا تُعَدّ ثالث أكبر شريك تجاري لتركيا، والاتفاقية التجارية تُعتبر خطوة حاسمة نحو تعميق العلاقات بين البلدين.

وأعربت عن شكرها لوزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، على مساهمتها في توقيع الاتفاقية.

وبيّنت أن الاتفاقية تُعَدّ أهم اتفاقية لتركيا بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

والاثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا ستُوقَّع الثلاثاء.

ووفق إحصاءات وزارة التجارة التركية لعام 2019، احتلت بريطانيا المركز الثاني في الصادرات التركية، فيما شغلت المركز التاسع من واردتها.

فيما وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 إلى نحو 16.3 مليار دولار، حسب بيانات الوزارة.

وحسب بيانات وزارة التجارة البريطانية، فإن حجم التجارة بين البلدين بلغ 25 مليار و250 مليون دولار عام 2019.

ومن أبرز المنتجات التي تصدّرها تركيا إلى المملكة المتحدة، الذهب ومنتجات صناعة السيارات، ومركبات نقل البضائع، والأسلاك والكابلات والوصلات الكهربائية، والشاشات وأجهزة العرض.

فيما تستورد تركيا من بريطانيا المركبات المخصصة لنقل الزفت، والخردة والذهب وطائرات الهليكوبتر ومنتجات الصيدلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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