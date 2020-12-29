سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 29 ديسمبر/كانون الأول 2020
الرئيس أردوغان أشار  إلى أنه اعتباراً من 2021 ستبدأ حقبة جديدة لتركيا وبريطانيا مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة / AA
29 ديسمبر 2020

أهمالأحداث:

تركيا توقع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا الثلاثاء، ووزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره العراقي التنسيق المشترك ومكافحة الإرهاب.

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أردوغان: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا الثلاثاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي الاثنين، عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده وبريطانيا سيتم توقيعها الثلاثاء. [TRTعربي]

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه اعتباراً من 2021 ستبدأ حقبة جديدة لتركيا وبريطانيا، يربح فيها البَلَدان. وأشار أردوغان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا "ستكون ثاني أهمّ اتفاقية تجارية" لتركيا، بعد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. [الأناضول]

وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره العراقي التنسيق المشترك ومكافحة الإرهاب

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، نظيره العراقي جمعة عناد، بمقرّ وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة. وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أقار وعناد عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل ترؤُّسهما اجتماعاً لوفدَي البلدين. [TRTعربي]

وأكد وزير الدفاع التركي أقار لنظيره العراقي تصميم القوات التركية على حماية أمن المواطنين وحدود البلاد، معرباً عن امتنانه للتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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