وقال ترمب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "لقد حققنا تقدماً كبيراً في المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في اليومين الماضيين".

وأضاف: "أوكرانيا تريد التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أعتقد أن لديها أي خيار آخر. أعتقد أن روسيا تريد أيضاً إبرام صفقة".

في سياق ذلك، لفت الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ "قريباً" قراراً بشأن وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الأوكرانيين في الولايات المتحدة.

محادثات واشنطن مع حماس

وفيما يعلّق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ذكر ترمب أن واشنطن تُجري محادثات مع حركة حماس، وقال: "نحن نساعد إسرائيل في هذه المفاوضات. نحن لا نعطي أموالاً لحماس".

وفي وقت سابق، اتهم مسؤولون أمريكيون إسرائيل، بمحاولة إفشال المحادثات السرية التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس في الدوحة، بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين أمريكيين، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة ترمب، لم تُطلع إسرائيل مسبقاً على هذه المفاوضات خشية أن تعرقلها، خاصة بعد أن أحبطت تل أبيب جولة سابقة كانت مقررة الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها أن حكومة بنيامين نتنياهو قلقة من تداعيات أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وحماس.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لدفع ثمن سياسي أو أمني مقابل إتمام الصفقة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى حيّز التنفيذ، وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه منتصف ليل السبت-الأحد، ارتكبت إسرائيل أكثر من 900 خرق للاتفاق، بحسب مدير عامّ المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.

وشملت هذه الخروقات قصفاً جوياً ومدفعياً، وتحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات.

إلى جانب منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال الخيم والمنازل الجاهزة.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، بلا أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.