سياسة
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فرنسا تعلن مقتل 3 من جنودها في مالي
نقل موقع قناة "فرانس 24" عن قصر الإليزيه قوله إن 3 جنود قتلوا الاثنين في مالي إثر اصطدام مدرعتهم بعبوة ناسفة، ما يرفع حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ تدخل فرنسا عسكرياً في يناير/كانون الثاني عام 2013 إلى 47.
فرنسا تعلن مقتل 3 من جنودها في مالي
الإليزيه يقول إن 3 جنود قتلوا الاثنين في مالي إثر اصطدام مدرعتهم بعبوة ناسفة  / AFP
29 ديسمبر 2020

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، مقتل 3 جنود فرنسيين في عملية بمالي، بحسب إعلام محلي.

ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن قصر الإليزيه قوله إن 3 جنود قتلوا الاثنين في مالي إثر اصطدام مدرعتهم بعبوة ناسفة في "هومبوري" بمنطقة موبتي (وسط).

وبحسب الموقع، فإن حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا منذ تدخل فرنسا عسكرياً في يناير/كانون الثاني عام 2013 ارتفعت إلى 47.

وتعليقاً على الحادثة، توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة بلاده حربها "ضد الإرهاب".

يذكر أن فرنسا أطلقت عملية "برخان" العسكرية في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها، كما بعثت الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي، إلا أنه لم يتم القضاء على التهديد الأمني فيها.

ويبلغ عدد قوات فرنسا ضمن العملية 5 آلاف و100، وينتشرون في منطقة الساحل التي تتشكل من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

مصدر:AFP
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