طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الاثنين، السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

جاء ذلك في كلمة لهنية خلال ختام فعاليات المؤتمر السياسي السابع لحركة حماس.

وقال هنية: "نطالب خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين".

وأضاف: "لا يجوز بقاؤهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة".

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت حماس عن اعتقال السعودية القيادي في الحركة "محمد الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً من بينهم الخضري ونجله.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب الرياض بخصوص الموضوع، كما أنها لم تصدر أية إيضاحات منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.