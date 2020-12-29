صوت مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، بتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تنم عن انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهوري خلال أسابيع ترمب الأخيرة في البيت الأبيض.

وصوت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترمب لينتهي التصويت بموافقة 322 صوتاً ورفض 87 صوتاً، ويصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على المشروع هذا الأسبوع، وإذا أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب فستكون هذه أول مرة يتم فيها تجاوز أي فيتو لترمب خلال رئاسته.

من جهته، قال ترمب إنه رفض التشريع لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي. وأضاف أنه يعترض أيضاً على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات مرحلة الكونفدرالية في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

ويتناول التشريع عدداً من قضايا السياسة الدفاعية، ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية ويقره الكونغرس سنوياً منذ عام 1961.

بايدن: مساعدو ترمب يعرقلوننا

من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إن العديد من وكالات الأمن في الولايات المتحدة تضررت خلال رئاسة دونالد ترمب. ووصف عدم حصول فريقه الانتقالي على معلومات كثيرة من الإدارة المنتهية ولايتها بأنه "انعدام للمسؤولية".

وقال بايدن بعد اجتماع مع فريقه للسياسة الخارجية: "نواجه عراقيل من القيادة السياسية في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية".

وأضاف: "لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاج إليها من الإدارة المنتهية ولايتها في قضايا الأمن القومي المهمة. أرى أنه لا يمكن وصف هذا إلا بأنه انعدام للمسؤولية".

وبعد فوز بايدن على ترمب في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، لم يبدأ فريق الديمقراطيين في الاجتماع بمسؤولي الإدارة لتنسيق انتقال السلطة إلا أواخر الشهر الماضي.

وكان فريق بايدن قد قال هذا الشهر إن طلبات قدمها للحصول على معلومات قوبلت بمقاومة من بعض مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقال كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع، في بيان، إن البنتاغون أجرى 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول وقدم مستندات تقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة.

وأضاف: "يعمل مسؤولونا السياسيون والمخضرمون بأقصى درجات الاحترافية لدعم الأنشطة الانتقالية في إطار جدول زمني ضيق، وسيواصلون فعل ذلك بطريقة شفافة وجماعية تعكس أرقى تقاليد وزارتنا".

لكن بايدن أكد مخاوف فريقه، الاثنين، وقال: "فريقي بحاجة إلى صورة واضحة عن وضع قوتنا حول العالم وعملياتنا لردع أعدائنا".

وأضاف أن فريقه "واجه عرقلة من القيادة السياسية" في البنتاغون في أثناء سعيه وراء تعاون بعض الوكالات الاتحادية.