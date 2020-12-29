أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا ستصل إلى تركيا غداً الأربعاء على متن إحدى طائراتها.

وأفاد المكتب الإعلامي للخطوط الجوية في بيان، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى البالغ عددها 3 ملايين جرعة ستصل في الساعة 06.10 صباح غد الأربعاء إلى مطار إسطنبول قادمة من العاصمة الصينية بكين، عبر طائرة "بوينغ 777".

وأوضح أن من المقرر نقل الجرعات المحملة في 17 حاوية، عبر رحلة جوية أخرى إلى العاصمة أنقرة، بعد وصولها إلى إسطنبول.

وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق، إنه يتوقع "تسلم الدفعات الأولى للقاح كورونا من الصين قبل رأس السنة"، كما عبر عن أمله في أن"يصل اللقاح الألماني (فايزر-بيونتيك) إلى بلدنا في يناير/كانون الثاني 2021".

وأضاف أن أنقرة مصممة على تقديم أكثر من لقاح مضاد لكورونا من الإنتاج المحلي للشعب التركي بأسرع وقت ممكن.

وتابع: "بفضل البنية التحتية التقنية العالية التي أنشأناها في السنوات الـ18 الماضية وجهود علمائنا، أجرينا بنجاح 8 دراسات لقاحات مختلفة، وصلت إحداها إلى المرحلة النهائية".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، في حين تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخراً أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته في المراحل الأولى للمرض.