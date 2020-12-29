احتجت سفارة بكين لدى الجزائر على منشور لنظيرتها الأمريكية حول قضية الأويغور اعتبرته "مسيئاً" و"تدخلاً في شؤون الصين الداخلية".

والأحد نشرت سفارة واشنطن بالجزائر، عبر "فيسبوك"، رابطاً لتقرير صحفي حول اثنين من أصحاب المطاعم بالولايات المتحدة، يعملان إلى جانب تقديم الوجبات على "توعية الزبائن حول الاضطهاد المستمر الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني منذ عقود ضد الأويغور في مقاطعة شينجيانغ بالصين".

التقرير نشره موقع "شير أمريكا" التابع للخارجية الأمريكية، والذي يعمل كما يقول عن نفسه على "توصيل رسالة السياسة الخارجية الأمريكية إلى سائر أنحاء العالم، عبر نشر قصص وصور تثير النقاش والحوار حول مواضيع مهمة مثل الحرية الدينية وسيادة القانون والازدهار الاقتصادي والكرامة الإنسانية والسيادة".

ومساء الاثنين ردت سفارة بكين بالجزائر بتدوينة أخرى تحتج على خطوة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، بالقول إن ذلك محاولة "لتشويه سمعة الصين وتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

وحسب التدوينة، التي نشرتها سفارة بكين عبر صفحتها على "فيسبوك"، "كان ينبغي أن تر كز السفارة الأمريكية على تعزيز التعاون مع الدولة التي تعمل فيها (الجزائر)، لكنها دائماً ما تفكر في كيفية تشويه سمعة الدول الأخرى، والتدخل في شؤونها الداخلية، إنه أمر محير".

ولفتت إلى أنه "وفقاً لبيانات الاستطلاع التي أصدرها مركز بيو للأبحاث الأمريكي، هناك 75٪ من المسلمين الأمريكيين يعتقدون بوجود تمييز عنصري خطير ضدهم في المجتمع الأمريكي".

ومنذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018 أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، في حين تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.

وظل ملف مسلمي الإيغور منذ سنوات مصدر توتر بين الصين وواشنطن، وقبل أشهر أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يحظر استيراد السلع المنتجة في منطقة "شينجيانغ"، على خلفية قيام بكين "بإرغام أفراد من أقلية الأويغور على العمل القسري".