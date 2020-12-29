كان عام 2020 حافلاً بالأحداث والتغيّرات على الساحتين الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من أن تبعات وتطورات انتشار وباء فيروس #كورونا كانت الحاضر الدائم على أجندة الإعلام العربي والدولي، فإن أحداثاً أخرى كانت محطّ اهتمام قارئ TRT عربي. تعرّف أكثر 10 قصص إخبارية قراءةً على موقعنا في 2020.

1 - إقليم الصحراء وأزمة معبر الكركرات

في 21 أكتوبر/تشرين الأول بدأت أزمة معبر الكركرات في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو. أغلق مسلحو الجبهة المعبر ومنعوا حركة السير من المغرب إلى موريتانيا وبالعكس. المغرب أعاد سيطرته على المعبر، وجبهة البوليساريو أعلنت في المقابل إنهاء وقف إطلاق النار المعمول به منذ عام 1991.

هذا التقرير الذي حمل عنوان "بعد أكثر من شهر على أزمة معبر الكركرات.. كيف يبدو المشهد في إقليم الصحراء؟"، يلخّص تطوّرات الأزمة بعد قرابة 40 يوماً على بدايتها، وكان الأكثر قراءة على موقع TRT عربي خلال عام 2020. زُره عبر هذا الرابط.

2 - فحص فيروس كورونا في تركيا

منذ بداية انتشار فيروس كورونا حول العالم وفي تركيا، كان السؤال الذي يؤرّق معظم الناس هو كيف أُجرِي فحص الفيروس، سواء للتأكد من الإصابة بعد ظهور الأعراض، أو للحصول على ورقة تمكّنهم من السفر خارج البلاد، أو غيرهما من الأسباب.

التقرير الذي احتل المرتبة الثانية على موقع TRT عربي خلال عام 2020، كان بعنوان "كورونا.. دليلك إلى مكان وكيفية إجراء الفحص في تركيا"، وكان يهدف إلى مساعدة القارئ العربي المقيم في تركيا أو الذي كان في زيارة لها كي يستطيع فهم آلية إجراء الفحص. زُر التقرير عبر هذا الرابط.

3 - سوريا و"قانون سيزر"

صدّقَت الولايات المتحدة نهاية 2019 على "قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا"، وهو ما طرح تساؤلات لدى المتابع السوري والقارئ العربي حول خلفيته والبنود التي تَضمَّنها ومدى أهميته للسوريين بعد قرابة 8 سنوات من الحرب.

في المرتبة الثالثة جاء هذا التقرير الذي حمل عنوان "ما الذي يعنيه "قانون سيزر"؟ وماذا سيقدّم للسوريين؟"، الذي يتناول بالشرح "قانون سيزر" (قيصر) الذي سُمّي بالاسم الحركي لمصوّر عسكري سوري انشقّ عن النظام السوري عام 2013، ونشر تسريبات لما يفوق 50 ألف صورة لآلاف السجناء الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري. زُر التقرير عبر هذا الرابط.

4 - مقاطعة المنتجات الفرنسية

على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون التي هاجم فيها الإسلام والمسلمين في فرنسا، بخاصة مع توعُّده بنشر رسومات مسيئة إلى النبي محمد مرة أخرى، انتشر وسم "مقاطعه المنتجات الفرنسية" على تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

احتلت القصة الإخبارية لـTRT عربي بعنوان "بسبب هجومها على الإسلام.. حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية تتسع عربياً" المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر قراءة على الموقع عام 2020، وهي قصة تناولت تدشين نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، تحت وسم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية، بالإضافة إلى وسم "#إلا_رسول_الله"، و"#ماكرون_يسيء_للنبي"، و"#رسولنا_خط_أحمر". زُر القصة الخبرية عبر هذا الرابط.

5 - اكتشاف ذهب بـ6 مليارات دولار

في المرتبة الخامسة تأتي قصة خبرية حملت عنوان "اكتشاف ذهب بقيمة 6 مليارات دولار في تركيا"، وتناولت إعلان رئيس مجلس إدارة "غوبراطاش للتعدين" التركية اكتشاف احتياطيات من الذهب تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار، في أثناء التنقيب في منجم "سوغت" في ولاية بيلاجيك التركية. زُر القصة الخبرية عبر هذا الرابط.

6 - الصراع في شرق المتوسط

تصدرت الأزمة في شرق المتوسط الأجندة الإخبارية طوال عام 2020، ففي الوقت الذي صعّدت فيه اليونان ضد تركيا مستعينة بالاتحاد الأوروبي، حاولت تركيا فتح باب الحوار لكنها أكدت أنها ستدافع عن حقوقها ولن تتنازل عنها.

يتناول هذا التقرير الذي احتل المرتبة السادسة وكان بعنوان "جزيرة ميس.. هكذا أفشلت تركيا أحلام اليونان بمحاصرة سواحلها شرق المتوسط"، كيف تصدرت الجزيرة الخلاف التركي اليوناني في شرقي البحر المتوسط، مع محاولات أثينا محاصرة السواحل التركية من خلال جزيرة صغيرة، وكيف استطاعت تركيا إفشال هذا المخطط. زُر التقرير عبر هذا الرابط.

7 - فلسطين ومواقع التواصل الاجتماعي

لم يقف الفلسطينيون مكتوفي الأيدي أمام سياسات موقع فيسبوك العنصرية ضدهم، والمتحيزة للمحتوى الإسرائيلي، على حساب المحتوى الفلسطيني الذي يستعرض واقع ما يجري في فلسطين من جرائم للاحتلال وانتهاك للحريات بشكل عامّ.

في هذا التقرير الذي حمل عنوان "بسبب انحيازه لإسرائيل.. هجمة فلسطينية على فيسبوك ودعوة لمقاطعته"، تناول موقع TRT عربي إطلاق صفحة "مش هيك" الفلسطينية الساخرة حملة دعت فيها إلى تقييم فيسبوك بنجمة واحدة، ونشر تعليق تضامني مع القضية الفلسطينية، مما أدى إلى انخفاض تقييمه في Google Play وApple Store. زُر التقرير عبر هذا الرابط.

8 - حرب قره باغ

شهد عام 2020 حرباً بين باكو ويريفان، بعد إطلاق أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل، رداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان إعلان رئيس وزراء أرمينيا توقيع اتفاق "مؤلم" مع كل من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في إقليم قره باغ، بمثابة اعتراف بالهزيمة ليريفان وانتصار لباكو. إعلان الهزيمة هذا كان موضوع هذه القصة الخبرية بعنوان "باكو تنتصر.. أرمينيا تقر بالهزيمة في إقليم قره باغ المحتل"، التي احتلت المرتبة الثامنة على موقع TRT عربي. زُر القصة الخبرية عبر هذا الرابط.

9 - الصراع في ليبيا

ظلت تطورات الصراع في ليبيا على رأس الأجندة الإخبارية لعام 2020، فبدعم من دول عربية وغربية، واصلت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر منازعة حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.

في شهر أبريل/نيسان الماضي كانت الأنظار متجهة إلى مدينة ترهونة غربي ليبيا، التي كان يُعتقد أنها ستكون النقطة الفاصلة في الحرب الدائرة في البلاد، وهو ما أثبت صحته. TRT عربي نشرت تقريراً حول الموضوع بعنوان "ترهونة واللواء التاسع.. زحف "الوفاق" يخنق آخر معاقل حفتر في الغرب"، وكان من أكثر التقارير قراءة محتلّاً المرتبة التاسعة. زُر التقرير عبر هذا الرابط.

10 - كورونا وقيود السفر

خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بدأ كثير من الدول تخفيف قيود السفر التي كانت فرضتها منعاً لتفشّي فيروس كورونا. الاتحاد الأوروبي لم يكن بعيداً عن ذلك، غير أنه اتبع معايير خاصة.

في قصة خبرية بعنوان "بينها 3 دول عربية.. تعرّف 14 دولة فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام مواطنيها"، تناول موقع TRT عربي رفع الاتحاد الأوروبي حظر السفر من وإلى 14 دولة، وضعها في قائمة الدول الآمنة من فيروس كورونا، بينها 3 دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر. زُر القصة الخبرية عبر هذا الرابط.