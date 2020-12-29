سياسة
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"علامة فارقة".. توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا
وصفت وزيرة التجارة التركية توقيع بلادها اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا بأنها "علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا".
"علامة فارقة".. توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا
بكجان: اليوم نشهد فرحةً لأننا لبّينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم / AA
29 ديسمبر 2020

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الثلاثاء، توقيع بلادها اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا.

وأوضحت بكجان خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت الوزيرة بهذا الخصوص: "نخطو الخطوة الأولى نحو زيادة تعميق علاقاتنا (مع بريطانيا) مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاماً".

وأضافت: "اليوم نشهد فرحةً لأننا لبّينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم".

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا.

وأكدت أن الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.

ووجهت بكجان رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك قائلة: "يمكنكم مواصلة تجارتكم مع بريطانيا بكل طمأنينة".

وأردفت قائلة: "عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهرت الحاجة مجدداً إلى توضيح معالم العلاقات التجارية بين أنقرة ولندن، ووفقاً لهذه الاتفاقية ستؤسَّس التجارة التفضيلية بين الجانبين".

وأعربت عن ثقتها بأن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين، ستساهم بشكل كبير في استمرارية التبادل التجاري بين البلدين دون شوائب أو عراقيل .

ولفتت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة، ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.

واستطردت قائلة: "خلال عام 2020 أجرينا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والهدف الأساسي لتركيا تعزيز تجارتها مع بريطانيا دون إلحاق أي ضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوروبي".

وقالت أيضاً: "لم يكن الوصول إلى هذه الاتفاقية سهلاً، فقد أجرينا محادثات فنية مع بريطانيا لمدة طويلة رغم الغموض الذي كان يحيط بمحادثات بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى أن تركيا أجرت أيضاً محادثات استشارية مع الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع محادثاتها مع المملكة المتحدة.

وأكدت أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، أزال الغموض وجميع العراقيل التقنية والقانونية التي كانت تعيق انتعاش التبادلات التجارية بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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