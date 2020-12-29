توُفّي رائد الأعمال الدرامية التاريخية المخرج السوري حاتم علي الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 58 عاماً.

ويُعَدّ علي من أبرز الذين دفعوا بالدراما السورية إلى منافسة نظيرتها المصرية التي كانت متربعة على عرش الدراما العربية لعقود.

وأفادت وسائل إعلام بمصر، بينها صحيفة الأهرام الحكومية، بأن الراحل توُفّى إثر "أزمة قلبية" عن عمر يناهز 58 عاماً، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ورحل علي الملقب بـ"مخرج الروائع"، تاركاً خلفه إرثاً درامياً تاريخياً "يصعب تكراره على الشاشة الصغيرة"، وفق نقاد فنيين.

وأخرج الراحل خلال العقدين الأخيرين أعمالاً درامية بارزة، منها "الزير سالم" (2000) والثلاثية الأندلسية الشهيرة "صقر قريش" عام 2002، و"ربيع قرطبة" عام 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005.

كما أخرج مسلسلات "صلاح الدين الأيوبي" (2001)، و"التغريبة الفلسطينية" (2004)، و"الملك فاروق" (2007)، و"الفاروق عمر" (2012)، و"أهو دا اللي صار" (2019).

وحاتم علي من مواليد 2 يونيو/حزيران 1962، درس الفلسفة ثم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي تَخرَّج فيه عام 1986.

وإن كانت أبرز صفاته هي كونه مخرجاً شهيراً، فإنه شارك كذلك في التمثيل في عدد كبير من المسلسلات، وأول عمل مثّل فيه كان "دائرة النار" (1988، إخراج هيثم حقي).

ثم توالت أدواره في مسلسلات مثل "الزاحفون" (1990، إخراج طلحت حمدي)، و"الخشخاش" (1992، إخراج بسام الملا)، و"الغريب والنهر" (1996، إخراج هشام شربتجي)، و"قوس قزح" (2001، إخراج هيثم حقي).

وعبر حساباتهم على منصات التواصل، نعى الراحلَ عدد كبير من نجوم الوسط الفني العربي، منهم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والفنان اللبناني عاصى الحلانى، والفنانة المصرية منة فضالى، والسيناريست المصري عبد الرحيم كمال.

وحصل المخرج الراحل على كثير من الجوائز، منها: ذهبية مهرجان البحرين للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل "الزير سالم"، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عن مسلسل "صلاح الدين الأيوبي".