قال سفير إيران لدى العراق إيراج مسجدي الثلاثاء، إن طهران تحتفظ بحقّها في الانتقام من الولايات المتحدة لاغتيالها القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مطلع العام الجاري.

وأوضح أن انتقام طهران من واشنطن "ليس بالضرورة أن يكون عسكرياً"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء" الإيرانية (خاصة).

وأضاف: "لدينا حق الانتقام من الأمريكيين على جريمتهم التاريخية المتمثلة في اغتيال الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، والانتقام من هذا العمل الإجرامي لن يكون عسكرياً بالضرورة".

وشدّد على أن طرد القوات الأمريكية من المنطقة "بمثابة انتقام"، لافتاً إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق (في 8 يناير/كانون الثاني 2020) جاء رداً على اغتيال سليماني.

فيما نفى مسجدي أي تورُّط لطهران في الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال: "إيران لا تدعم أي جماعة قد تكون شنّت هذا الهجوم"، حسب المصدر ذاته.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أطلق مجهولون صواريخ من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، كانت تستهدف السفارة الأمريكية.

وتتهم واشنطن الفصائل العراقية المقرَّبة من إيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله"، بالوقوف وراء الهجمات.