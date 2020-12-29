سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يهدم 6 مساكن ويصيب فلسطينيَّين بجروح
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء، 6 مساكن فلسطينية، وأصابت شابَّين بجراح، أحدهما مصوّر متعاون مع وكالة الأناضول التركية، كما اعتقلت 21 شخصاً في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 6 مساكن ويصيب فلسطينيَّين بجروح
قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازل في الخليل وأخذت قياسات أخرى في سلفيت بعد إخراج أهلها منها / AA
29 ديسمبر 2020

قال فؤاد العمور، عضو لجنة الحماية والصمود (أهلية)، إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً فلسطينياً مأهولاً مساحته نحو 200 متر مربع، في منطقة الخالدية شرق بلدة يطّا جنوب الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف العمور أن قوات الاحتلال هدمت أيضاً منزلاً آخر لمواطن من قرية سوسيا.

وذكر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال عملية الهدم في منطقة الخالدية، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، من جيش الاحتلال تجاه المواطنين، مما أوقع حالات اختناق عولجت ميدانياً، وأسفر عن اعتقال عدة مواطنين.

وفي نفس الموقع أُصيب المصور الصحفي المتعاون مع وكالة الأناضول ساري جرادات، برصاصة مطاطية في كتفه، أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال تغطيته عملية هدم المنزل.

بناء في محطة حافلات

وفي قلب مدينة الخليل، قالت بلدية الخليل إن قوات الاحتلال بدأت أعمال البناء في محطة للحافلات بالبلدة القديمة، تعود ملكيتها إلى البلدية.

وأضافت في بيان أن الأرض كانت مخصَّصة لوقوف الحافلات، قبل مصادرتها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية أواخر الثمانينيات.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الطاقم القانوني للبلدية يسعى لتجميد إجراءات الاحتلال، التي تشمل "بنية تحتية وأعمالاً هندسية وعمليات بناء".

اقتلاع أشجار وهدم مساكن

ووسط الضفة، اقتلعت قوات الاحتلال نحو 350 شجرة زيتون، وهدمت 3 مساكن، وشرّدت قاطنيها، في بلدة النويعمة شمال مدينة أريحا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، عن رئيسة بلدية بلدة النويعمة، نجاة أرميلية، قولها إن "جرافات الاحتلال اقتلعت ما يقارب 350 شجرة زيتون مغروسة منذ نحو عامين".

ووفق الوكالة، هدمت قوات الاحتلال 3 مساكن، واستولت على معداتها، وشرّدت قاطنيها.

وفي شمال الضفة قالت وفا إن عمليات الهدم طالت غرفة سكنية شمال سلفيت، وثلاث بسطات خضار في بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

كما نقلت وكالة وفا عن مصادر طبية قولها إن شاباً أُصيبَ برصاص الاحتلال، قرب الجدار العازل جنوب غرب مدينة جنين، ونُقل إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

أخذ قياسات منازل

وفي محافظة سلفيت قال بسام ابداح، رئيس مجلس محلي بلدة مردا، إن قوات الاحتلال أخذت قياسات ثلاثة منازل بعد إ خراج أصحابها منها ليلاً.

وأضاف أن "المنازل الثلاثة تقع في منطقة مصنف (ب)، ورفض الجيش الإفصاح عن سبب أخذ القياسات".

وعادة يأخذ جيش الاحتلال قياسات المنازل عندما يريد التوجه إلى القضاء للحصول على قرار بالهدم، إما لعدم وجود ترخيص للبناء، وإما لاعتقال أصحابها بتهمة قتل إسرائيليين، وهذا غير موجود بالنسبة إلى الحالات الثلاث، حسب رئيس المجلس المحلي.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ"، وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب"، وتخضع لسيطرة مشتركة، و"ج"، وتمثل نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

ويُمنع الفلسطينيون فيها من التصرف في أملاكهم، بما في ذلك البناء، دون موافقة الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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