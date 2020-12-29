أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على شخصيات بارزة في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، تُعتبر اعتداءً على الحقوق السيادية لبلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في مدينة سوتشي التي يزورها حالياً لحضور الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.

وشدّد على أن تركيا ضدّ العقوبات، بغض النظر عن الطرف الذي فرضها والجهة التي فُرضت عليها، وأن المشكلات لا يمكن حلّها عن طريق العقوبات.

وأضاف: "وبنفس الشكل فإن قانون العقوبات الأمريكي (كاتسا) خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، ولن أتطرق إلى مسألة تأثيره في صناعاتنا الدفاعية من عدمه لأنه بذاته قرار خاطئ، فهو اعتداء على حقوقنا السيادية".

وأكد أن قرار العقوبات خاطئ قانونياً لأن اتفاق شراء منظومات الدفاع الجوي "S-400" بين تركيا وروسيا وُقّع قبل صدور قانون "كاتسا".

وبيّن أن تركيا اختارت حلّ جميع المشكلات بما فيها المتعلقة بـ"S-400" عن طريق الحوار، والولايات المتحدة أبدت رغبة في التعاون عبر الحوار عقب قرار العقوبات، مؤكداً أن تركيا لا تعارض ذلك.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها منظومة "S-400" الدفاعية من روسيا، استناداً إلى قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيّز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.

وحول العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، أوضح جاوش أوغلو أن البلدين وضعا هدف الوصول بحجم التجارة إلى 100 مليار دولار، إلا أنه بقي دون الهدف بسبب وباء كورونا.

وأكّد ضرورة زيادة حجم التجارة، وإزالة الرسوم والمعوقات الأخرى أمامها، معرباً عن ترحيبه بزيادة روسيا حصص الصادرات التركية من الطماطم ومنتجات أخرى.

وأكّد أن مباحثاتهم مع روسيا تواصلت دون انقطاع رغم انتشار وباء كورونا، وأن الرئيسين رجب طيب أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين أجريا 20 اتصالاً هاتفياً بينهما خلال العام الحالي.

وبيّن أنهم بحثوا خلال الاجتماع، تحضيرات اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، و العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية، مؤكداً أن الاجتماع التاسع للمجلس سيُعقَد في تركيا العام المقبل في وقت يحدّده رئيسا البلدين.