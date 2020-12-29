سياسة
2 دقيقة قراءة
تقدُّم سوداني في الفشقة.. وأديس أبابا تحذّر الخرطوم من هجوم مضاد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "ما لم يتوقف السودان عن التوسع في الأراضي الإثيوبية، فإن أديس أبابا ستُضطرّ حينها إلى إطلاق هجوم مضادّ".
تقدُّم سوداني في الفشقة.. وأديس أبابا تحذّر الخرطوم من هجوم مضاد
الجيش السوداني أعلن استعادة أراضٍ فقدها منذ 20 عاماً / AA
29 ديسمبر 2020

حذرت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء، الخرطوم من هجوم مضادّ، عقب ورود تقارير تتحدث عن عبور الجيش السوداني الحدود وسيطرته على منطقة الفشقة.

ونقلت إذاعة "إثيو إف إم 107.8" المحلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا مفتي قوله: "ما لم يتوقف السودان عن التوسع في الأراضي الإثيوبية، فإن أديس أبابا ستُضطرّ حينها إلى إطلاق هجوم مضادّ".

والاثنين قال ركن خالد عابدين الشامي، المسؤول في الجيش السوداني، لوكالة الأناضول، إنه تمت استعادة أرض فقدتها بلاده منذ 20 عاماً في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، مؤكداً أن الجيش سيستعيد ما تبقى من أراضٍ بـ"طرق أخرى".

وأضاف مفتي أنه ينبغي للسودان أن لا يفهم صمت إثيوبيا على أنه ضعف.

وتابع: "قواتنا على أهبة الاستعداد على مدار الساعة وجاهزة للدفاع عن سيادتها".

واتهم طرفاً ثالثاً (لم يسمِّه) بدفع السودان إلى التوغل في الأراضي الإثيوبية.

إلا أن مدونين إثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموا مصر بالعمل النشط والسرّي لإثارة مواجهة بين الخرطوم وأديس أبابا.

وتقول الخرطوم إن عصابات إثيوبية تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن السودان إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا، لـ"استعادة أراضيه المغتصبة من مليشيا إثيوبية" في الفشقة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us