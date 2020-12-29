سياسة
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وزيرة التجارة البريطانية تُشيد باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
أكّدت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، التي تهدف إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بشكل أكثر أماناً، يُعتبر صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وزيرة التجارة البريطانية تُشيد باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
وزيرة التجارة البريطانية تقول إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يُعتبر صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين / Reuters
29 ديسمبر 2020

قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، يُعتبر صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لتروس عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مراسم توقيع الاتفاقية الثلاثاء، أعربت خلالها عن بالغ سعادتها إزاء إبرام الاتفاقية.

وأكّدت تروس أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بشكل أكثر أماناً.

وأضافت: "نعمل على التحضير لاتفاقية أوسع مجالاً بحيث تشمل قطاع الخدمات على وجه الخصوص، وأعتقد أننا كدولتين تجاريتين يمكننا تحقيق تسارع كبير في مجال الخدمات والتجارة التكنولوجية".

وشدّدَت على أهمية الاتفاقية، بخاصة في مجال الحديد والصلب وصناعة السيارات.

وأشارت إلى إمكانية أن تساهم الاتفاقية في زيادة إقبال المستهلك البريطاني على الأدوات الكهربائية والموادّ الزراعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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