قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، يُعتبر صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لتروس عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مراسم توقيع الاتفاقية الثلاثاء، أعربت خلالها عن بالغ سعادتها إزاء إبرام الاتفاقية.

وأكّدت تروس أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بشكل أكثر أماناً.

وأضافت: "نعمل على التحضير لاتفاقية أوسع مجالاً بحيث تشمل قطاع الخدمات على وجه الخصوص، وأعتقد أننا كدولتين تجاريتين يمكننا تحقيق تسارع كبير في مجال الخدمات والتجارة التكنولوجية".

وشدّدَت على أهمية الاتفاقية، بخاصة في مجال الحديد والصلب وصناعة السيارات.

وأشارت إلى إمكانية أن تساهم الاتفاقية في زيادة إقبال المستهلك البريطاني على الأدوات الكهربائية والموادّ الزراعية التركية.