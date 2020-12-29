تعرضت الولايات المتحدة في 2020 لهزات متلاحقة، ربما تركت أثراً في البلاد لا يزول بدخول العام الجديد، فمع بدء العام الجاري، ووفقاً لتصريحات السلطات، وصل أول شخص يُعرَف بأنه مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى الولايات المتحدة من الصين في 15 يناير/كانون الثاني.

ورغم محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حينها تهوين الأمر، وإظهار قدرة إدارته على السيطرة على انتشار المرض، فإن حدة كورونا ازدادت في الولايات الأمريكية مع تصاعد شكاوى عدد من حكام الولايات من نقص الإمدادات الطبية، وقد تجاوزت الإصابات في ثلاثة أشهر فقط ضعف ما سُجل في الصين الموطن الأصلي لانتشار الفيروس.

وكشفت مشاهد مروّعة من مستشفيات في أنحاء البلاد أنّ المنظومة الصحيّة الأمريكية كانت عاجزة عن التعامل مع الأزمة، وتفتقر إلى إمدادات أساسية مثل الكمامات والملابس الواقية، وكذلك إلى معدّات منقذة للحياة مثل أجهزة التنفّس الصناعي.

وتَعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتقادات شديدة بسبب بطء إدارته في التصدّي للوباء في بادئ الأمر، لتتدارك الإدارة الأمريكية الأزمة، وتبدأ إنتاج معدات التنفس والمستلزمات الطبية، لكن الوباء واصل التفشي وأعداد المصابين وصلت إلى ملايين، فيما سُجلت وفيات بمئات الآلاف.

وفي آخر إحصائية مسجلة قالت جامعة هوبكنز الأمريكية، إنه منذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، سُجل أكثر من 19.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 334 ألف حالة وفاة.

ويُعَدّ شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، والتوقعات لشهر يناير "كابوسية" وفقاً لخبراء، إذ توُفّي أكثر من 63 ألف أمريكي بسبب الفيروس في الأيام الستة والعشرين الماضية، حسب CNN.

احتجاجات "جورج فلويد"

ووسط غرق الولايات المتحدة في التعامل مع جائحة كورونا، تحديداً في 25 مايو/آيار 2020، وقعت حادثة في مدينة منيابوليس الأمريكية، غيرت مجرى الأحداث في البلاد لأشهر تالية.

فقد نفّذ عناصر من الشرطة في المدينة عملية اعتقال لمواطن أمريكي من أصل إفريقي يُدعى جورج فلويد، وفي أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله، ضغط ضابط شرطة منيابولس على عنق فلويد بركبته، لمنعه من الحركة في أثناء الاعتقال، لما يقارب تسع دقائق.

ورغم صراخ فلويد بشكل متكرر: «لا أستطيع التنفس»، وكذلك طلب المارة من الشرطة الكفّ عن ذلك، فإن الضابط لم يتوقف عن الضغط على رقبة فلويد، الذي فقد الوعي، ولاحقاً أُعلِنَ عن وفاته بسبب عدم وصول الأكسيجين إلى دماغه في أثناء الضغط عليه في عملية الاعتقال.

فجّرت الحادثة احتجاجات في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضمّ آلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية جورج فلويد.

وتبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم موت جورج فلويد على أيدي شرطة منيابوليس، وطالبوا بإصلاحات في جهاز الشرطة.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بمدن أوروبية وأسترالية، للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الأمريكية ضدّ وحشية الشرطة، وشهدت أوروبا موجة غير مسبوقة من المظاهرات المناهضة للعنصرية.

وقالت مؤسسات استطلاع رأي أمريكية، إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، هي "الأوسع نطاقاً" في تاريخ البلاد.

دفعت الاحتجاجات الرئيس الأمريكي إلى التوقيع في منتصف يونيو/حزيران 2020 على مرسوم يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة، في محاولة للردّ على الاحتجاجات، وشمل المرسوم منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر".

خسارة ترمب الانتخابات

ربط عديد من المحللين ملفَّي كورونا واحتجاجات جورج فلويد في الولايات المتحدة بخسارة المرشح الجمهوري دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، وإنهاء حظوظه بولاية ثانية، بعد فشله في التعامل مع الملفَّين.

فقبل وصول الفيروس إلى البلاد، كانت المؤشرات الحيوية السياسية لترمب قوية، ووصلت نسب تأييده إلى أعلى مستوياتها وهو 49%، إلا أنا طريقة تعامله أيضاً مع المتظاهرين المناهضين للعنصرية في البلاد وتوجيهه بعض حكام الولايات باستخدام القوة ضد المتظاهرين كان له دور في انخفاض شعبيته.

لكن لا شك في أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 كانت من أكثر الانتخابات الرئاسية حدة في تاريخ الولايات المتحدة، فقد وصلت فيها نسب التصويت إلى أرقام قياسية، وحصل فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن على ما يقرب من 70 مليون صوت، وهو رقم لم يحصل عليه أي مرشح رئاسي من قبل.

وعاش المجتمع الأمريكي توتراً غير مسبوق بعد رفض ترمب الإقرار بنتائج الانتخابات وفوز خصمه الديمقراطي، وهي المرة الأولى التي لا يعترف فيها مرشح للرئاسة بفوز خضمه بعد اكتمال فرز الأصوات، إضافةً إلى تشكيك ترمب في النظام الانتخابي الأمريكي، وإصراره على حدوث عمليات تزوير.