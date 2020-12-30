أهمالأحداث:

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا، ووزير الدفاع التركي يعلن وصول قوات تركية إلى أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار.

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"علامة فارقة".. توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الثلاثاء، توقيع بلادها اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا. [TRT عربي]

وأوضحت بكجان خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني المقبل. [TRT عربي]

وأشارت الوزيرة التركية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا. [TRT عربي]

أقار يعلن وصول قوات تركية إلى أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، وصول عسكريين من بلاده إلى أذربيجان، استعداداً لبدء مهامّهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترَك مع الجانب الروسي بإقليم قره باغ. [TRT عربي]

وقال أقار: "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة (في قره باغ) سيباشر 35 ضابطاً وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامّهم على الفور". [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة لأقار في الاجتماع التقييمي لنهاية العام بمشاركة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة الجيش التركي. [TRT عربي]