أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى البلاد فجر الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي حول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي اشترتها تركيا من الصين.

وقال قوجه: إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا (دون تحديد عدد) وصلت إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، في تمام الساعة 05.30 فجراً (02.30 تغ)، بعدما أقلعت من مطار بكين الساعة 19:50 بتوقيت تركيا (16:50 تغ)".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، في حين تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخراً أعلن قوجه توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته في المراحل الأولى للمرض.