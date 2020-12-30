سياسة
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الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني تصل إلى تركيا
قال وزير الصحة التركية: إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا (دون تحديد عددها) وصلت إلى مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة، فجر الأربعاء".
الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني تصل إلى تركيا
كان وزير الصحة التركية قد أعلن في وقت سابق توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح / AA
30 ديسمبر 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى البلاد فجر الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي حول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي اشترتها تركيا من الصين.

وقال قوجه: إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا (دون تحديد عدد) وصلت إلى مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، في تمام الساعة 05.30 فجراً (02.30 تغ)، بعدما أقلعت من مطار بكين الساعة 19:50 بتوقيت تركيا (16:50 تغ)".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، في حين تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخراً أعلن قوجه توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته في المراحل الأولى للمرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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