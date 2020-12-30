تعتزم بريطانيا إطلاق برنامج جديد للطائرات المسيَّرة (الدرون)، متأثرةً بالتجربة التركية، والدور الكبير الذي أدّته الطائرات التركية في تحقيق النصر بإقليم قره باغ الأذربيجاني، حسب وكالة الأناضول.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع، إن المسيرات التركية لعبت دوراً كبيراً في تحقيق الجيش الأذربيجاني النصر وتحرير الإقليم، وإجبار الاحتلال الأرميني على الانسحاب والاستسلام خلال 6 أسابيع.

وأضافت المصادر أن بريطانيا تعتزم تخصيص جزء من ميزانية الدفاع للسنوات الخمس القادمة لتطوير الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى أن طائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية تُعَدّ أرخص من نظيراتها حول العالم.

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قال في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن استخدام المسيَّرات التركية غيّر من موازين القوى في عدد من المناطق، مثل سوريا وليبيا.