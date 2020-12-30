أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، تأسيس مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن عقوبات "كاتسا" التي فُرضت بسبب منظومة S-400 الروسية.

جاء ذلك في اجتماع لتقييم أداء وزارته خلال عام 2020 في العاصمة أنقرة.

وقال جاوش أوغلو: "أُسّست مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة حول منظومة S-400، وبدأت فرق تقنية مختصة اللقاءات".

وحول علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي قال الوزير التركي: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".

وأضاف أن "الدبلوماسية كانت أولويتنا خلال العام 2020، وعندما أُغلقت قنوات الحوار كنا في الميدان لإعادة فتحها".

وأكّد أن تركيا أثبتت للجميع أنه لا يمكن تنفيذ أي فاعلية في شرق المتوسط بمعزل عن أنقرة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، في قائمة العقوبات، بسبب منظومة S-400 الروسية.

وتعليقاً على العقوبات، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها وإدانتها قرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة "خطأً جسيماً".

وفُرضت العقوبات الأمريكية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا - CAATSA"، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيّز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.