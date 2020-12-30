وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على مطار عدن الدولي، الأربعاء، الذي أسفر عن 22 قتيلاً على الأقل، تزامناً مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن "الرئيس هادي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف المطار".

وأسند هادي، رئاسة اللجنة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وعضوية قيادات أمنية واستخباراتية ومحلية، على أن تنسق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقتل 22 شخصاً وأصيب أكثر من 65 آخرون، في حصيلة أولية لضحايا انفجارات استهدفت مطار عدن، الأربعاء، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى مدرج المطار.

وكان محافظ عدن أحمد حامد لملس قد أعلن في تصريح سابق أن "الانفجارات في مطار عدن أسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 65 آخرين حتى اللحظة (13:20 تغ)".

وأضاف أن "عمليات إسعاف وإخلاء المصابين ما زالت جارية في المطار".

وأكد لملس، أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.

وشدد على أن "مثل هذه الأعمال لن ترهبنا، والحرب مستمرة مع مليشيا الحوثي ولا يمكن التراجع عنها".

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان لـTRT عربي إن "الحوثيين هم المستفيدون من تفجير عدن لعرقلة عمل الحكومة".

وهزت ثلاثة انفجارات مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، تزامناً مع هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة.

ويُرجَّح أن أحد الانفجارات وقع داخل صالة استقبال كبار الزوار، قبل نزول أعضاء الحكومة من الطائرة، وفق وكالة الأناضول.

ولم تتوفر حتى اللحظة أي معلومات عن أسباب الانفجارات، فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني قوله إن قتلى وجرحى سقطوا جراء الانفجار، وإن حالة من الهلع تسود المكان.

ووصلت الحكومة اليمنية الجديدة بغالبية أعضائها الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من السعودية، لتبدأ مهامَّها بناء على اتفاق الرياض، وفقاً لمسؤول حكومي.

والسبت أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال نائب وزير الشباب والرياضة اليمني منير الوجيه إن "الحكومة عادت بغالبية أعضائها إلى عدن، لمباشرة عملها ومهامها من العاصمة المؤقتة للبلاد".

وأشار الوجيه إلى أن وزير الدفاع محمد علي المقدشي، اعتذر عن عدم التوجه إلى عدن، دون تفاصيل حول أسباب ذلك.

وذكر أن وزير الإدارة المحلية حسين عبد الرحمن الأغبري، موجود في القاهرة حالياً، بعد أن رفض التوجه إلى الرياض وتَمسَّك بأداء اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة.

وأوضح الوجيه أن وفد الحكومة يضمّ إضافةً إلى الوزراء عدداً من نواب الوزراء والوكلاء، إضافة إلى قيادات عسكرية حكومية، بينهم الملحق العسكري اليمني في الإمارات اللواء شلال علي شائع، الذي عُيّن في منصبه الثلاثاء.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضمّ 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، بناءً على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة اليمنية (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويهدف التشكيل الحكومي الجديد إلى إنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمالي اليمن.

وتنتظر الحكومة عديداً من المهامّ التي يأمل الشارع اليمني معالجتها سريعاً، ومنها مشكلة تدهور العملة المحلية، وغلاء الأسعار والخدمات، وصرف رواتب بعض القطاعات الحكومية المتأخرة منذ عدة أشهر.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على العاصمة صنعاء.​​​​​​​