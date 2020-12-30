سياسة
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جاوش أوغلو: نعمل على خارطة طريق بشأن علاقاتنا مع مصر
أوضح وزير الخارجية التركي أن التواصل بين أنقرة والقاهرة على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، مشيراً إلى أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية.
جاوش أوغلو: نعمل على خارطة طريق بشأن علاقاتنا مع مصر
وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية / AA
30 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، الأربعاء، عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

وأوضح أن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيراً إلى وجود مساعٍ للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية.

وأضاف: "التواصل بين البلدين يجري أيضاً عبر ممثليتهما في أنقرة والقاهرة"، مشيراً إلى أنه التقى نظيره المصري العام الفائت في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا مؤخراً، أوضح جاوش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى ليبيا وفداً بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى ليبيا.

وتابع قائلاً: "من غير الممكن أن يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، فمن الطبيعي أن تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، على غرار تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سوريا العراق".

واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".

وأردف: "تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تُجرَ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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