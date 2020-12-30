سياسة
2 دقيقة قراءة
مختصون يطالبون بالإفراج عن الأسرى ذوي الإعاقة من السجون الإسرائيلية
طالب مختصون فلسطينيون بمجالي الأسرى وذوي الإعاقة، بضرورة تدخل كل الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية، للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ذوي الإعاقة داخل سجون إسرائيل.
مختصون يطالبون بالإفراج عن الأسرى ذوي الإعاقة من السجون الإسرائيلية
أكثر من 70 أسيراً في سجون الاحتلال يعانون من الإعاقات الجسدية والنفسية والحسية / AA
30 ديسمبر 2020

طالب مختصون فلسطينيون بمجالي الأسرى وذوي الإعاقة، بضرورة تدخل كل الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية، للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ذوي الإعاقة داخل سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، الأربعاء، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة بالشراكة مع وزارة الأسرى والمحررين، عبر دائرة تلفزيونية، بحضور عدد من الشخصيات المختصة بشؤون الأسرى وذوي الإعاقة، ومهتمين آخرين.

وحملت الورشة التي تابعها مراسل الأناضول عنوان "الأسرى في سجون الاحتلال بين مطرقة السجان وسندان الإعاقة".

وقال غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة في كلمة خلال الورشة: "وزارتنا تسعى جاهدة لتثبيت حقوق هؤلاء المعتقلين وتوفير الاحتياجات المناسبة لهم، والتشبيك مع مؤسسات حقوق الإنسان لفضح ممارسات الاحتلال محلياً ودولياً".

بدوره، قال مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل في الوزارة محمد العرعير: "الندوة خصصت للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وعن المعتقلين منهم داخل السجون الإسرائيلية لإبراز قضاياهم على جميع الأصعدة وتقديم الرعاية والخدمات اللازمة لهم".

وأشار العرعير في تصريح للأناضول، إلى أن "أكثر من 70 أسيراً في سجون الاحتلال يعانون من الإعاقات الجسدية والنفسية والحسية".

وأضاف: "عدد من الأسرى أصيبوا بالإعاقة أثناء الاعتقال، وتصاحبهم الإعاقة طوال فترة الأسر لتشكل حالة من المعاناة الدائمة".

ولفت العرعير، إلى أن "جائحة كورونا فرضت واقعاً جديداً من المعاناة والألم النفسي والجسدي للأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة منهم".

وطالب العرعير "الجهات الدولية بالتدخل للإفراج عنهم وحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us