أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مطار عدن، جنوبي اليمن.

وأفادت الوزارة في بيان "ندين بشدة الهجوم البشع الذي وقع عقب وصول طائرة تقل أعضاء حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك مطار عدن".

وترحمت الوزارة على أرواح الضحايا وقدمت التعازي للشعب اليمني متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقل مراسل الأناضول، عن مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، أن 3 انفجارات عنيفة وقعت في مطار عدن، قبيل نزول أعضاء الحكومة من الطائرة.

وبلغت حصيلة ضحايا الانفجارات 22 قتيلاً و50 جريحاً، من المدنيين والعاملين في المطار والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة (دون تسمية)، وفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية.

والسبت، أدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.