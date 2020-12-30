قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة إن والده يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال عبد الله العودة: "والدي الدكتور سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض، حيث التدهور المخيف لصحته في الأشهر الأخيرة والإهمال الطبي الشديد".

وأضاف العودة : "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل مايحصل للوالد".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.