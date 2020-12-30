سياسة
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نجل سلمان العودة: والدي يخضع لقتل بطيء في السجون السعودية
قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة إن والده يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض. وحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن كل مايحصل لوالده.
نجل سلمان العودة: والدي يخضع لقتل بطيء في السجون السعودية
عائلة الداعية سلمان العودة تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل له داخل السجون السعودية / TRT Arabi
30 ديسمبر 2020

قال نجل الداعية السعودي سلمان العودة إن والده يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال عبد الله العودة: "والدي الدكتور سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض، حيث التدهور المخيف لصحته في الأشهر الأخيرة والإهمال الطبي الشديد".

وأضاف العودة : "نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل مايحصل للوالد".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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