سياسة
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ترمب: سيكون لقائي مع بوتين قريباً جداً وأعلم أنه يريد ذلك
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أمس الاثنين، إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قريباً جداً" بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.
ترمب: سيكون لقائي مع بوتين قريباً جداً وأعلم أنه يريد ذلك
عضو مجلس النواب الأمريكي مايك والتز يقول إنه يتوقع مكالمة بين ترمب وبوتين في "الأيام والأسابيع القادمة" / TRT Global
14 يناير 2025

وقال ترمب لموقع نيوزماكس عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "توجد استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور، لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضاً".

وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعاً جداً.. كنت أودّ فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

ولم يُحدد ترمب موعداً للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسَي البلدين منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الأمريكي مايك والتز، الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الأحد، إنه يتوقع مكالمة بين ترمب وبوتين في "الأيام والأسابيع القادمة".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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