سياسة
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لامي: بريطانيا وأمريكا تعملان على وقف إطلاق نار دائم بين الهند وباكستان
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم السبت، إن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والمضي في "تدابير بناء الثقة" والحوار.
لامي: بريطانيا وأمريكا تعملان على وقف إطلاق نار دائم بين الهند وباكستان
عناصر من قوات الأمن الهندية يقفون على ضفاف بحيرة دال، عقب هجوم يشتبه في أنه نفذه مسلحون بالقرب من منطقة باهالغام في جنوب كشمير، في سريناغار 25 أبريل/نيسان 2025 / Reuters
17 مايو 2025

وأضاف لامي في تصريحات لوكالة رويترز من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في ختام زيارة استمرت يومين: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء الحوار والعمل مع باكستان والهند على كيفية التوصل إلى تدابير بناء الثقة بين الجانبين".

وفي 10 مايو/أيار الحالي، اتفقت الجارتان النوويتان على وقف إطلاق النار بعد أسوأ قتال بينهما منذ نحو ثلاثة عقود، وعقب هجوماً دموياً على سياح، اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، فيما نفت باكستان ذلك. 

ورداً على سؤال حول تعليق الهند معاهدة مياه نهر السند مما يهدد بالضغط على إمدادات المياه لباكستان، قال لامي: "نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة".

ولعبت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى دوراً رئيسياً في تهدئة القتال، فيما يرى دبلوماسيون ومحللون أن وقف إطلاق النار “لا يزال في مرحلة هشّة”.


مصدر:TRT Arabi
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