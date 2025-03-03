سياسة
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زيلينسكي يجدد استعداده لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن.. ويقول: استبدالي لن يكون سهلاً
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام البريطانية يوم الأحد، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن.
زيلينسكي يجدد استعداده لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن.. ويقول: استبدالي لن يكون سهلاً
الرئيس الأوكراني زيلينسكي / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
3 مارس 2025

وقال في حديثه مع الصحفيين بعد القمة التي جمعت قادة دول حليفة لأوكرانيا في لندن: "إذا كان الأطراف مستعدين، سيجري توقيع الاتفاق".

وتلاشت الآمال في إبرام الاتفاق بعد مشادة كلامية بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الجمعة. وقد أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ماضية في سياستها كما في الماضي، مؤكداً استعداد بلاده لتوقيع الاتفاق إذا جرى التوافق عليه.

وزار زيلينسكي واشنطن في محاولة للتوقيع على اتفاق بين البلدين لاستغلال الموارد المعدنية الأوكرانية ضمن خطة تعافي ما بعد الحرب، في سياق اتفاق سلام محتمل بوساطة أمريكية. ولكن خلال اجتماعه مع ترمب في البيت الأبيض، وجه الرئيس الأمريكي انتقادات لزيلينسكي، مطالباً إياه بأن يكون أكثر "امتناناً" للدعم الأمريكي. وإثر هذه المشادة، طلب ترمب من زيلينسكي المغادرة دون عقد مؤتمر صحافي مشترك، ما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق.

على صعيد آخر، أكد زيلينسكي في تصريحاته مساء الأحد في لندن أن استبداله لن يكون أمراً سهلاً، في ظل الضغط الأمريكي لرحيله بسبب رفضه الاستجابة لمطالب موسكو. وذكر أن مجرد تنظيم انتخابات في أوكرانيا لن يكون كافياً، بل سيشمل منع ترشحه أيضاً، ما يجعل المسألة أكثر تعقيداً. كما أشار إلى أنه سبق وعرض استقالته في حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

من جانب آخر، شدد قادة دول حليفة لأوكرانيا خلال قمة لندن على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي وتعزيز الإنفاق الدفاعي في أوروبا. في حين واصل المسؤولون الأمريكيون الضغط على زيلينسكي، إذ أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز إلى الحاجة إلى قائد قادر على التفاوض مع روسيا وإنهاء الحرب.

مصدر:TRT World and Agencies
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