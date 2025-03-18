وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان، بأن هجمات الاحتلال أسفرت عن 404 شهيداً فلسطينياً وإصابة 562 في غضون ساعات فقط، مستهدفة عائلات بأكملها، حيث وصل عدد من الضحايا إلى المستشفيات. وأكدت الوزارة وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم

بدوره أشار المكتب الإعلامي في غزة في بيان إلى صعوبة وصول عديد من الضحايا إلى المستشفيات بسبب الوضع الإنساني المتدهور، وشلل قطاع المواصلات الناتج عن نقص الوقود في جميع محافظات القطاع.

وأوضح المكتب أن معظم الشهداء والمفقودين هم من النساء والأطفال والمُسنين، في ما وصفه بـ"جرائم إبادة جماعية" تستهدف الإنسان والأرض والتاريخ الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن المستشفيات في غزة أصبحت عاجزة عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية. وأضاف أن غرف العمليات امتلأت تماماً، في وقت فقد فيه عديد من الجرحى حياتهم بسبب عدم توفر أسرّة للعلاج.

وأكد أبو سلمية في مقطع مصور أن ثلاجات الموتى في المستشفيات امتلأت بالكامل، مما يزيد حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة". وأضافت: "لن يُفاجأ أحد إذا أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب".

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في تصريح مكتوب مشترك: "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات الجيش والشاباك هجوماً واسعاً"، زاعماً أنه ضد "أهداف تابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة".

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات صارمة ضد حركة حماس في قطاع غزة".

مزاعم إسرائيل للهجوم

وزعم بيان مكتب نتنياهو أن هذا الهجوم يأتي "في أعقاب رفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن المبعوث الأمريكي ويتكوف قدم اقتراحاً محدثاً إلى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوماً من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.

وأعلنت "حماس" الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، إذ تتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وزعم بيان مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة "لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا، أحياء وأمواتاً".

وأضاف: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعداً، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

ونقلت هيئة البث عن مصدر أمني إسرائيلي (لم تسمِّه) قوله "جرى إطلاع الولايات المتحدة على الهجمات في غزة قبل وقوعها".

استمرار الهجمات الجوية

وقال عن ذلك: "بعد اجتماع عقده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد الجبهة الداخلية، تقرر عدم إجراء أي دراسات أو أنشطة تعليمية في المنطقة المحيطة الثلاثاء، ووقف العمل في خط السكة الحديدية في سديروت مؤقتاً".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "في ختام تقييم الوضع تقرر أنه اعتباراً من الساعة 02:00 (بالتوقيت المحلي الثلاثاء) تتغير تعليمات الجبهة الداخلية، إذ ستنتقل مناطق غلاف غزة من الأنشطة الكاملة إلى الأنشطة المحدودة التي لا تسمح بإجراء الأنشطة التعليمية، أما باقي المناطق فتبقى دون تغيير".

وقال وزير الدفاع كاتس، في بيان: "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وسيواجه الجيش الإسرائيلي حماس بقوة غير مسبوقة، لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب".

وبدورها قالت القناة 14 العبرية: "انتهت الضربة الافتتاحية، ننتظر نتائجها التي قد تتضح صباحاً، ستستمر الهجمات الجوية بكثافة متفاوتة. ووفقاً لتعليمات من المستوى السياسي، فإن القوات البرية جاهزة أيضاً عند الحاجة".

استئناف للإبادة

من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافاً" لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلاباً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضافت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قراراً بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)".

وطالبت الحركة الوسطاء بـ"تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل وقف عدوانها.

ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوماً، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.



