وقُبِض على إمام أوغلو في إطار تحقيقات في فساد شملت 83 شخصاً آخر، وقال الادعاء إنه متورط في قيادة شبكة للجريمة المنظمة ومساعدة تنظيم PKK/KCK الإرهابي.

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول الأربعاء، أن التحقيق استندت إلى شهادات شهود عيان اتهموا إمام أوغلو وعدداً من شركائه بإجبار رجال أعمال على دفع مبالغ مالية، وغسل أموال اكتُسِبت بطرق غير مشروعة، والتلاعب بمناقصات البلدية لتحقيق أرباح مالية.

ويُتهم إمام أوغلو حسب الادعاء بـ"تعيين أشخاص مقربين منه في مناصب عليا ببلدية إسطنبول الكبرى وفروعها بعد توليه المنصب، لتسهيل أنشطة فساد"، كما تُوجّه له اتهامات بـ"سوء السلوك عبر التلاعب في المناقصات، والاحتيال على نطاق واسع، والرشوة، وجمع البيانات بشكل غير قانوني".

وكان من بين المقبوض عليهم مع إمام أوغلو رئيسا بلديتي "بيليك دوزو" مراد جاليك و"شيشلي" رسول إمره شاهان.

كما يُتهم إمام أوغلو بالتورط في مبادرة "إجماع المدينة" التي يُعتقد أنها سعت لتعزيز نفوذ تنظيم PKK/KCK في المناطق الحضرية.