تركيا
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القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في اتهامات بالفساد
ألقت السلطات التركية صباح الأربعاء، القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد توجيه الادعاء العام اتهامات إليه بقيادة منظمة إجرامية وتهريب أموال غير مشروعة وتسهيل أنشطة تخدم تنظيم PKK الإرهابي.
القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في اتهامات بالفساد
القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في اتهامات بالفساد / TRT Arabi
19 مارس 2025

وقُبِض على إمام أوغلو في إطار تحقيقات في فساد شملت 83 شخصاً آخر، وقال الادعاء إنه متورط في قيادة شبكة للجريمة المنظمة ومساعدة تنظيم PKK/KCK الإرهابي.

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول الأربعاء، أن التحقيق استندت إلى شهادات شهود عيان اتهموا إمام أوغلو وعدداً من شركائه بإجبار رجال أعمال على دفع مبالغ مالية، وغسل أموال اكتُسِبت بطرق غير مشروعة، والتلاعب بمناقصات البلدية لتحقيق أرباح مالية.

ويُتهم إمام أوغلو حسب الادعاء بـ"تعيين أشخاص مقربين منه في مناصب عليا ببلدية إسطنبول الكبرى وفروعها بعد توليه المنصب، لتسهيل أنشطة فساد"، كما تُوجّه له اتهامات بـ"سوء السلوك عبر التلاعب في المناقصات، والاحتيال على نطاق واسع، والرشوة، وجمع البيانات بشكل غير قانوني". 

وكان من بين المقبوض عليهم مع إمام أوغلو رئيسا بلديتي "بيليك دوزو" مراد جاليك و"شيشلي" رسول إمره شاهان.

كما يُتهم إمام أوغلو بالتورط في مبادرة "إجماع المدينة" التي يُعتقد أنها سعت لتعزيز نفوذ تنظيم PKK/KCK في المناطق الحضرية.

مصدر:TRT Arabi
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