تركيا
2 دقيقة قراءة
خلال لقائه شهباز شريف.. أردوغان يشيد بموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية
عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة التركية أنقرة، عن إشادته وتقديره لموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية.
خلال لقائه شهباز شريف.. أردوغان يشيد بموقف باكستان الثابت من القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة / AA
22 أبريل 2025

وأشار أردوغان إلى أنه زار باكستان آخر مرة في فبراير/شباط الماضي للمشاركة في الاجتماع الـ7 لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وأوضح أن الاتصالات المتبادلة بين الجانبين تعد مؤشراً على المستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن تركيا وباكستان من الدول التي تمتلك إرادة قوية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً دعم بلاده لإسلام آباد في كفاحها ضد الإرهاب. وأفاد أنه تناول مع شريف اليوم العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا وباكستان وقعتا 25 اتفاقية تعاون خلال زيارته إلى باكستان في فبراير/شباط الماضي في عدة مجالات مثل التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة، والثقافة، والأسرة والخدمات الاجتماعية، والعلوم، والبنوك، والتعليم، والدفاع، والصحة.

وأضاف أن التعاون بين تركيا وباكستان يسهم بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد على توافق المواقف بين تركيا وباكستان في جميع المجالات تقريباً، مشيداً بالموقف الثابت لباكستان من القضية الفلسطينية. وقال إن باكستان تعد من أكثر الدول إظهاراً لرد فعل قوي ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار الرئيس التركي أن بلاده وباكستان عملتا معاً دائماً لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمحافل الأخرى، مشدداً على تصميمهم على مواصلة هذه المبادرات في الفترة المقبلة.

وأردف: "سنواصل العمل معاً من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية." وأشار أردوغان إلى أنهم سيتخذون خطوات للتعاون بين تركيا وباكستان وأذربيجان.

من جانبه، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مخاطباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن دوركم في المضي بالشعب التركي إلى مستقبل زاهر هو في الحقيقة قصة كفاح عظيم”.

وأشار شريف إلى أن الزعيم العظيم لا يكتفي بـ"الشجاعة" فحسب، بل من يكسب قلوب الناس أيضاً. وذكر أن الرئيس أردوغان يجسّد هذه الصفة، مبيناً أنّ نجاحه في قيادة تركيا وشعبها يمثل تشجيعاً كبيراً لهم أيضاً.

وقال شريف :"نضالكم في السنوات السابقة جعل من اقتصاد تركيا قوياً. كما حوّلها إلى مجتمع مزدهر، وإلى دولة تتمتع بنفوذ دبلوماسي قوي".

وأشار شريف إلى أنّ الشعب التركي أظهر قدرة كبيرة في التغلب على الكوارث الطبيعية، إلى جانب الصمود في صراعات جيوسياسية معقدة.

والثلاثاء، عقد أردوغان لقاء مع شريف في المجمع الرئاسي، وأقام مأدبة عشاء على شرفه، بشكل مغلق. كما حضر مأدبة العشاء وفدا البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us