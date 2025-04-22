وأشار أردوغان إلى أنه زار باكستان آخر مرة في فبراير/شباط الماضي للمشاركة في الاجتماع الـ7 لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. وأوضح أن الاتصالات المتبادلة بين الجانبين تعد مؤشراً على المستوى المميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن تركيا وباكستان من الدول التي تمتلك إرادة قوية في مكافحة الإرهاب، مؤكداً دعم بلاده لإسلام آباد في كفاحها ضد الإرهاب. وأفاد أنه تناول مع شريف اليوم العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا وباكستان وقعتا 25 اتفاقية تعاون خلال زيارته إلى باكستان في فبراير/شباط الماضي في عدة مجالات مثل التجارة، والموارد المائية، والزراعة، والطاقة، والثقافة، والأسرة والخدمات الاجتماعية، والعلوم، والبنوك، والتعليم، والدفاع، والصحة.

وأضاف أن التعاون بين تركيا وباكستان يسهم بشكل كبير في السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد على توافق المواقف بين تركيا وباكستان في جميع المجالات تقريباً، مشيداً بالموقف الثابت لباكستان من القضية الفلسطينية. وقال إن باكستان تعد من أكثر الدول إظهاراً لرد فعل قوي ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار الرئيس التركي أن بلاده وباكستان عملتا معاً دائماً لدعم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمحافل الأخرى، مشدداً على تصميمهم على مواصلة هذه المبادرات في الفترة المقبلة.

وأردف: "سنواصل العمل معاً من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية." وأشار أردوغان إلى أنهم سيتخذون خطوات للتعاون بين تركيا وباكستان وأذربيجان.

من جانبه، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مخاطباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن دوركم في المضي بالشعب التركي إلى مستقبل زاهر هو في الحقيقة قصة كفاح عظيم”.

وأشار شريف إلى أن الزعيم العظيم لا يكتفي بـ"الشجاعة" فحسب، بل من يكسب قلوب الناس أيضاً. وذكر أن الرئيس أردوغان يجسّد هذه الصفة، مبيناً أنّ نجاحه في قيادة تركيا وشعبها يمثل تشجيعاً كبيراً لهم أيضاً.

وقال شريف :"نضالكم في السنوات السابقة جعل من اقتصاد تركيا قوياً. كما حوّلها إلى مجتمع مزدهر، وإلى دولة تتمتع بنفوذ دبلوماسي قوي".

وأشار شريف إلى أنّ الشعب التركي أظهر قدرة كبيرة في التغلب على الكوارث الطبيعية، إلى جانب الصمود في صراعات جيوسياسية معقدة.

والثلاثاء، عقد أردوغان لقاء مع شريف في المجمع الرئاسي، وأقام مأدبة عشاء على شرفه، بشكل مغلق. كما حضر مأدبة العشاء وفدا البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.