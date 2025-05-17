سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الروسي نتائج مفاوضات إسطنبول
بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، نتائج المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا التي استضافتها مدينة إسطنبول، بمبادرة من الجانب الأمريكي، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت.
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الروسي نتائج مفاوضات إسطنبول
روبيو ولافروف يبحثان نتائج مفاوضات إسطنبول ويؤكدان الاستعداد لمواصلة الحوار / Reuters Archive
17 مايو 2025

وخلال الاتصال، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن ما جرى التوصل إليه في المحادثات التي جرت برعاية تركية، بما في ذلك الاتفاق حول إعداد تصور مشترك لشروط تبادل أسرى الحرب ووقف إطلاق النار.

وأعرب الوزير الأمريكي عن ترحيبه بتقدم المفاوضات، مشدداً على استعداد واشنطن لمواصلة دعم جهود إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أكد لافروف أهمية الدور الإيجابي الذي لعبته الولايات المتحدة في تشجيع الجانب الأوكراني على قبول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف الحوار، مُعرباً عن استعداد موسكو للاستمرار في التنسيق مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، وجرى تأكيد أهمية استمرار قنوات التواصل بين البلدين.

وكانت إسطنبول قد احتضنت، يومي الخميس والجمعة، جولة مفاوضات مباشرة بين وفدين روسي وأوكراني، اختُتمت بإعلان التوصل إلى اتفاق لتبادل 1000 أسير من كل جانب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، في 11 مايو/أيار الجاري، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، وهو المقترح الذي رحّبت به كل من تركيا وأوكرانيا، إذ أكد الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بهدف التوصل إلى سلام "عادل ودائم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، وتربط إنهاءه بتراجع كييفعن مساعي الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية تدخلاً في سيادتها الوطنية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us