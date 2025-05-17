وخلال الاتصال، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن ما جرى التوصل إليه في المحادثات التي جرت برعاية تركية، بما في ذلك الاتفاق حول إعداد تصور مشترك لشروط تبادل أسرى الحرب ووقف إطلاق النار.

وأعرب الوزير الأمريكي عن ترحيبه بتقدم المفاوضات، مشدداً على استعداد واشنطن لمواصلة دعم جهود إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أكد لافروف أهمية الدور الإيجابي الذي لعبته الولايات المتحدة في تشجيع الجانب الأوكراني على قبول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف الحوار، مُعرباً عن استعداد موسكو للاستمرار في التنسيق مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، وجرى تأكيد أهمية استمرار قنوات التواصل بين البلدين.

وكانت إسطنبول قد احتضنت، يومي الخميس والجمعة، جولة مفاوضات مباشرة بين وفدين روسي وأوكراني، اختُتمت بإعلان التوصل إلى اتفاق لتبادل 1000 أسير من كل جانب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، في 11 مايو/أيار الجاري، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، وهو المقترح الذي رحّبت به كل من تركيا وأوكرانيا، إذ أكد الرئيس رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بهدف التوصل إلى سلام "عادل ودائم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، وتربط إنهاءه بتراجع كييفعن مساعي الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية تدخلاً في سيادتها الوطنية.