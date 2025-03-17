تركيا
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بذخيرة محلية.. المسيّرة التركية "العنقاء 3" تنجح في إصابة هدفها في اختبار جديد
أعلنت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش"، اليوم الاثنين، أن الطائرة المسيّرة "العنقاء 3" محلية الصنع حققت إصابة دقيقة مباشرة بإطلاق ذخيرة محلية من إنتاج شركة أسيلسان.
بذخيرة محلية.. المسيّرة التركية "العنقاء 3" تنجح في إصابة هدفها في اختبار جديد
الطائرة المسيرة التركية "العنقاء 3" تحقق إصابة دقيقة بإطلاق ذخيرة محلية / AA
17 مارس 2025

جاء ذلك في منشور للشركة على منصة إكس، إذ جرت مشاركة مقطع فيديو عن عمليات الاختبار لإطلاق ذخيرة من طراز LGK-82.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في منشور له على منصة إكس، تعليقاً على منشور الشركة، إن إطلاق المسيّرة بنجاح للذخيرة المطورة من شركة أسيلسان رفع فاعلية تركيا الجوية إلى مستوى أعلى.

وأكد غورغون أن هذا الإنجاز المهم في القدرات يعد مؤشراً ملموساً على القوة الهندسية الوطنية والتقدم الحاسم في صناعة الدفاع التركية.

وأضاف: "أهنّئ من أعماق قلبي جميع مهندسينا وفرقنا الفنية ومقاولينا الذين ساهموا في المشروع، وخاصة شركتي أسيلسان وتوساش"، وأكمل: "كل نجاح جديد يعزز خطواتنا على طريق تركيا المستقلة والقوية".

و"العنقاء 3" مزودة بنظام الجيل الجديد من المسيّرات، وتمتلك القدرة على القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الاستخباراتية، والهجوم بذخائر جو-أرض مختلفة، وتعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو، وحماية القوات الصديقة في الجو والبر، والحرب الإلكترونية وغيرها.

كما تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظراً لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عمودية.

وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم، كما تستطيع المسيّرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات “إف 16” و"حُرجيت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.

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