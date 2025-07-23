وأعلن متحدث الوزارة زكي أق تورك في إحاطة صحفية بإسطنبول، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدفاعية مع عدة دول، في إطار فعاليات النسخة السابعة عشرة لمعرض الصناعات الدفاعية الدوليIDEF 2025 الذي يُقام في إسطنبول بين 22 و27 يوليو/تموز، بمشاركة أكثر من 1400 شركة من 50 دولة.

وأكد المتحدث أن المعرض يشهد عرض أكثر من 5 آلاف منتج دفاعي، بينها 1100 منتج يُعرض لأول مرة، تشمل أنظمة جوية وبحرية وبرية وأسلحة وذخائر ومعدات إلكترونية متطورة، مما يجعله من أبرز المنصات العالمية لترويج الصناعات الدفاعية.

وشارك وزير الدفاع التركي يشار غولر في مراسم الافتتاح بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من أذربيجان، وبلجيكا، والسنغال، وسلوفينيا، والكونغو، إضافة إلى كبار المسؤولين من باكستان وفيتنام وليبيا، كما وقّع مع نظيره الأذربيجاني مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن المشترك، وفق البيان.

وأفاد البيان بأن المعرض شهد توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة بشأن إدراج تركيا بوصفها مستخدماً محتملاً لطائرات Eurofighter Typhoon متعددة المهام.

وفي السياق، أعلنت الوزارة تسلم دفعة جديدة من بنادق SAR-56 المحلية، ودشنت محرك "Levent" البحري المطوَّر محلياً، في إطار دعم الصناعات الدفاعية الوطنية.

الوضع في غزة

وجدّدت وزارة الدفاع التركية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أن الهجمات العشوائية ومنع دخول المساعدات أديا إلى كارثة إنسانية شاملة، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الجرائم وضمان وصول الإغاثة.

وقال متحدث الوزارة زكي أق تورك إن ممارسات إسرائيل التي تتجاهل القانون الدولي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرّت المنطقة بأسرها إلى حالة من عدم الاستقرار العميق، وأوضحت أن الهجمات المفرطة والعشوائية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة تستهدف المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، وتشكل انتهاكات خطيرة للقيم الإنسانية الأساسية والمعايير الدولية.

وتابع: "عرقلة المساعدات الإنسانية وتقييد الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة والتدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية، كلها عوامل أدت إلى تحويل المأساة في غزة إلى كارثة إنسانية، وهذا الوضع يجرح ضمير البشرية جمعاء وليس شعوب المنطقة فحسب".

وأضاف: "في هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية بسرعة واتخاذ موقف قوي ومشترك لمنع وقوع مزيد من الخسائر البشرية وإعادة إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. ‎

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع بمواصلة عملياتها ضد تنظيم PKK الإرهابي، إذ سلّم 4 عناصر من التنظيم أنفسهم خلال الأسبوع، وجرى تدمير مخابئ وأسلحة ضمن عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وأكدت الوزارة استمرار أنشطة القوات المسلحة التركية في الخارج، عبر مناورات وتدريبات مشتركة، شملت تدريبات في جورجيا وبريطانيا وباكستان، إلى جانب زيارات بحرية مشتركة مع فرنسا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا.

وفي ملف قبرص، شددت الوزارة على دعمها الكامل للقبارصة الأتراك في ذكرى "عملية السلام" عام 1974، مشيرة إلى إجراء عرض جوي عسكري وزيارات لسفن حربية تركية إلى مواني جمهورية شمال قبرص التركية، تأكيداً على التزام أنقرة حماية الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك.