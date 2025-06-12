الحرب على غزة
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"تخللتها مداهمة منازل ومحال تجارية".. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية بعدة مناطق في الضفة الغربية
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حملة اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات واعتقالات، ومداهمة منازل ومحال تجارية وتخريب محتوياتها.
"تخللتها مداهمة منازل ومحال تجارية".. اقتحامات واعتقالات إسرائيلية بعدة مناطق في الضفة الغربية
إصابات واعتقالات إثر اقتحامات إسرائيلية في مناطق بالضفة الغربية المحتلة / AA
منذ 17 ساعات

ففي قرية أبو شخيدم شمال مدينة رام الله (وسط)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفل مصطفى علاء قنداح (9 أعوام) بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وأظهر مقطع مصور طرح 6 جنود إسرائيليين الطفل قنداح أرضاً، قبل أن ينهال أحدهم عليه بالضرب باليدين وبأعقاب البندقية ويكيل له الشتائم، بحسب الوكالة. كما اعتقل الجيش الطفل محمد جاد الله قنداح، من القرية ذاتها، وسط إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وفق ذات المصدر.

وفي قرية كوبر شمال رام الله، أفادت الوكالة الرسمية، باعتقال الجيش الشاب محمد أبو الحاج، بعد الاعتداء عليه بالضرب، في أعقاب اقتحام القرية. وأظهر مقطع مصور أحد الجنود يضع ساقه على ظهر أبو الحاج، بعد الاعتداء عليه بالضرب، بينما كان مكبل اليدين.

وفي ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم (شمال)، نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات واسعة شملت منازل ومخازن ومحال تجارية، ورافقتها أعمال تخريب وتحطيم متعمد، وفق ما نقلته وفا عن مصادر محلية. كما اعتدى الجنود بالضرب على عدد من الشبان خلال التحقيقات الميدانية.

أما في خربة مكحول بالأغوار الشمالية (شمال شرق)، فاحتجزت القوات الإسرائيلية المواطن حسين بشارات، في أثناء رعيه الماشية، بعد مشادة مع مستوطنين حاولوا منعه الوصول إلى المراعي، بحسب منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ووفق معطيات فلسطينية أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 978 فلسطينياً على الأقل في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفاً و500 آخرين.

ومنذ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

مصدر:AA
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