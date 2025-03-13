سياسة
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"أراد إهانته".. ردود فعل غاضبة على وصف ترمب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بـ"الفلسطيني"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السيناتور الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه فلسطيني، ما دفع موجة من الانتقادات ضد ترمب وصفت تصريحاته أنها بغرض إهانته.
"أراد إهانته".. ردود فعل غاضبة على وصف ترمب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بـ"الفلسطيني"
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / TRT Global
13 مارس 2025

وقال ترمب، "شومر فلسطيني من وجهة نظري، لقد أصبح فلسطينياً، كان يهودياً في السابق، لم يعد يهودياً، إنه فلسطيني". وشومر هو أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، وليس له أصول فلسطينية.

وانتقدت جماعات حقوقية إسلامية ويهودية بالولايات المتحدة ترمب، على رأسها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، إذ قال مديرها التنفيذي نهاد عوض، "إن استخدام الرئيس ترمب لمصطلح 'فلسطيني' كإهانة عنصرية أمر مسيء ويحط من قدر منصبه".

وأضاف عوض، وهو من أصل فلسطيني، أن تعليقات ترمب تُظهر "استمرار تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم".

كما نددت إيمي سبيتالنيك، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي للشؤون العامة، وهالي سويفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي، بتصريحات ترمب.

وواجه ترمب انتقادات من جماعات حقوقية خلال حملته الانتخابية العام الماضي، إذ وصف الرئيس السابق جو بايدن بأنه فلسطيني خلال مناظرة رئاسية. كما قال العام الماضي، إن اليهود الذين لم يصوتوا له بحاجة إلى فحص قواهم العقلية.

ونفى الرئيس الأمريكي سابقاً مزاعم التمييز. ولم يصدر بعد تعليق من البيت الأبيض أو شومر.

ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان تصاعداً في الإسلاموفوبيا والتحيّز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

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