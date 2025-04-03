سوريا الجديدة
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غارات إسرائيلية جديدة على ريف دمشق.. والأمم المتحدة تدين الهجمات على سوريا وتدعو لوقفها
أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الخميس، الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا داعياً إلى وقفها، فيما شن جيش الاحتلال، مساء الخميس، غارات جديدة استهدفت محيط مدينة الكسوة بريف دمشق، بحسب إعلام رسمي سوري.
غارات إسرائيلية جديدة على ريف دمشق.. والأمم المتحدة تدين الهجمات على سوريا وتدعو لوقفها
أثار قصف إسرائيلي على قاعدة جوية قرب حماة وسط سوريا / AP
3 أبريل 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق"، ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن نتائج الغارات.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بأن القصف "استهدف اللواء 75 في المنطقة الواقعة بين صحنايا والكسوة، الذي كان سابقاً كتيبة للدفاع الجوي لجيش النظام (المنهار)، وهذا ما أدى لسماع صوت قوي في المنطقة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "المنطقة تعرضت لغارتين متتاليتين، والمعلومات الأولية تشير إلى أضرار مادية في موقع الاستهداف".

ويأتي العدوان غداة ضربات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظات حماة وحمص وريف دمشق، وتوغل بريّ في محافظة درعا، أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين، وفق "سانا".

وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وقالت الخارجية السورية، في بيان الخميس، إن القوات الإسرائيلية شنت مساء الأربعاء، غارات على 5 مناطق بأنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.

وشددت على أن إسرائيل تقوض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.

الأمم المتحدة تدين

وأدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الخميس، التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا، ودعا إلى وقفه، وذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى سوريا، وشاركه عبر حسابه بمنصة إكس.

وقال البيان إن "بيدرسون يدين التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا بما في ذلك الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين".

وحذر من أن هذه "الأعمال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس".

ودعا بيدرسون "إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات التي قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وإلى احترام سيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات أحادية الجانب على الأرض".

كما حث المبعوث الأممي جميع الأطراف على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع مزيد من التصعيد.

وفي انتهاك للقانون الدولي، تنفذ إسرائيل بشكل متكرر ضربات جوية وعمليات توغل ضد سوريا، تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، رغم التزام حكومة دمشق بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حسن الجوار، ما أثار إدانات إقليمية وأممية ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

مصدر:TRT Arabi
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