وقال يوسف في مقابلة خاصة أجراها مع وكالة الأناضول، اليوم الاثنين، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي (البرهان) التقى الرئيس أردوغان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأتراك، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن".

وأضاف أن اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الذي نظمته تركيا بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، كان "مثمراً للغاية" جرى فيه تأكيد عمق العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، وأن تركيا ستبذل أكبر مجهود لتحقيق السلام في السودان والاستقرار.

وأوضح أن تركيا ستكون من أهم الدول الداعمة للسودان بمرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية، بهدف الإسراع في ذلك.

كما أشار إلى وجود "إصرار كبير" من الجانبين على تعزيز العلاقات، مؤكداً أن الجانب السوداني أطلع نظراءه الأتراك على تطورات الأوضاع الميدانية والانتصارات التي حققها الجيش السوداني مؤخراً بمواجهة "قوات الدعم السريع".

وعن الأوضاع الداخلية في السودان، قال الوزير يوسف، إن "مستقبل البلاد بيد شعبها، وهو صاحب القرار في تحديد من يحكمه وكيف".

ووصف ما حدث في السودان بأنه "كارثة بكل المقاييس"، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة ارتكبتها "قوات الدعم السريع" ضد المدنيين، من بينها القتل والاغتصاب والتهجير، وفق تعبيره.

وفي ما يخصّ اجتماع لندن المرتقب حول السودان منتصف أبريل/نيسان الجاري، قال يوسف، إن الدعوة لاجتماع جاءت من بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بهذا الخصوص مستنكراً: "فوجئنا بأن السودان لم يُدعَ للمشاركة، رغم أن المؤتمر يناقش قضاياه".

ولفت الوزير إلى أن "مصر وتركيا والسعودية ستنقل وجهة النظر السودانية في هذا المؤتمر، وسننتظر لنرى ما نتيجة هذا الاجتماع في الواقع، من حيث الموقف كبيان أو كقرارات لهذا المؤتمر، ثم بعد ذلك نرد عليه".

وعن سير العمليات العسكرية ضد "قوات الدعم السريع" بعد تحقيق قوات الجيش السوداني تقدماً كبيراً مؤخراً، قال يوسف، إن "الحرب مستعرة، وهذه القوات تتحرك إلى دارفور، وهي منطقة بعيدة نوعاً ما عن مركز السودان".

وأضاف: "الآن ميليشيا الدعم السريع تستخدم مسيّرات تضرب بها كل البنى التحتية في بقية أنحاء السودان، وتضرب محطات التوليد الكهربائي، ومحطات المياه، وغير ذلك".

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" في ولايات السودان لمصلحة الجيش.

ففي ولاية الخرطوم، التي تتشكل من 3 مدن، أحكم الجيش قبضته على مدينتي الخرطوم وبحري، بينما يسيطر على معظم أجزاء مدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربها وجنوبها.

ومنذ أواخر مارس/آذار الماضي تسارعت انتصارات الجيش في الخرطوم، بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقرات أمنية وعسكرية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).



