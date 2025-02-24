سياسة
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الاحتلال يعرقل اتفاق غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. حماس متمسكة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأردوغان يفوز برئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا
الاحتلال يعرقل اتفاق غزة / TRT Arabi
24 فبراير 2025

حماس متمسكة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مستبعدة إجراء أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء دون ذلك. في الوقت نفسه، يواصل الاحتلال تعطيل الإفراج عن الدفعة السابعة حتى ضمان إطلاق سراح أسراه دون مراسم يصفها بـ "المهينة".

وفي تركيا، جدد الحزب الحاكم ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، عبر إعادة انتخابه رئيساً للحزب، حيث تعهد الرئيس بمواصلة خدمة الشعب التركي.

أما في مصر، فقد دعا الرئيس المصري نظيره السوري لزيارة القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة يوم الرابع من مارس المقبل. تهدف القمة إلى رفض مخطط التهجير الإسرائيلي، وتقديم طرح عربي عام بدلاً منه.

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