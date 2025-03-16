سياسة
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قتيل ومصاب بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار
قُتل شخص وأُصيب آخر ليلة السبت-الأحد، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
قتيل ومصاب بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار
قتيل ومصاب بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار / AA
16 مارس 2025

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صباح الاثنين، أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن "العدوان الجوي الإسرائيلي الذي نفذته مسيّرة بعيد منتصف الليلة الماضية أدى إلى سقوط شهيد وجرح آخر، بعدما استهدفت سيارتهما بغارة على طريق بلدة ياطر".

وأضافت: "نفذت طائرة مسيّرة قرابة الثانية بعد منتصف الليل غارة بصاروخ موجّه مستهدفة سيارة رباعية الدفع من نوع (إكس فايف/ X5) على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، مما أدى إلى استشهاد سائق السيارة وجرح مرافقه".

وكان الدفاع المدني في جنوب لبنان قال إن مواطناً استُشهد في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، إنه شن في وقت سابق الأحد "هجوماً أسفر عن تصفية اثنين من عناصر تنظيم حزب الله، كانا نشطاء استطلاع ويعملان على توجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل بجنوب لبنان". وأضاف: "وتشكل أنشطة هذين المخربين انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 قتيلاً و16 ألفاً و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ارتكبت إسرائيل أكثر من 1000 انتهاك له، ما أسفر عن 87 قتيلاً و285 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان، وفق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو عدم تنفيذ الجيش اللبناني واجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول "الخط الأزرق".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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